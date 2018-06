Vanessa Paradis torna a scandalizzare la Francia

vanityfair

(Di lunedì 25 giugno 2018) «Lesbica, spietata, insopportabile», per molti. «Sublime, insuperabile, grande attrice», per altri. Alla vigilia del suo primo matrimonio, il 19 luglio prossimo,divide lain due fazioni inconciliabili, con il suo film scandaloso Un couteau dans le coeur, di Yan Gonzales. LEGGI ANCHELa rivincita diAl Festival di Cannes, ha scatenato odio e passioni. La metà della sala ha applaudito a scena aperta, per 15 minuti, l’altra metà è uscita, dicendo che non aveva mai visto un film così orribile. In effettiha corso un grosso rischio, accettando di girare, da protagonista, la storia vera di Anne, che negli anni 70 faceva la produttrice di porno gay. Ambientato in un contesto «alla Dario Argento», con un serial killer che accoltella nel retto uno dei suoi attori feticcio, prima di commettere altri inenarrabili delitti, il film contiene ...