: #Vaccini Verso proroga scadenza 10 luglio per le scuole - Agenzia_Ansa : #Vaccini Verso proroga scadenza 10 luglio per le scuole - TgLa7 : #Vaccini: verso proroga scadenza 10 luglio per scuole. Data ultima per presentare certificati avvenuta vaccinazione - TelevideoRai101 : Vaccini, verso proroga scadenza 10/7 -

La data ultima per la presentazione della certificazione sui,necessaria per l'iscrizione al prossimo anno scolastico 2018-2019, stabilita al 10 luglio potrebbe slittare più avanti. Il governo sta prendendo in esame l'ipotesi dire laper l' obbligo vaccinale ai fini scolastici.(Di lunedì 25 giugno 2018)