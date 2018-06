Vaccini | verso la proroga della scadenza al 10 luglio per le scuole

Vaccini - Governo verso proroga scadenza per iscrizione a scuola : Il Governo starebbe valutando di prorogare la scadenza del 10 luglio per la presentazione della certificazione sulle vaccinazioni necessaria per l'iscrizione a scuola per l'ano...

Vaccini : ecco cosa prevede contratto di governo - verso il superamento del dl Lorenzin : E’ piuttosto fumoso il contratto di governo M5S-Lega sul capitolo Vaccini, oggi al centro di una nuova polemica dopo le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il documento su cui poggia l’esecutivo ‘giallo verde’ dedica in realtà solo poche righe, nel capitolo sanità, alla questione vax/no-vax (pag.41). Lasciando intendere, tra le righe, che si punta comunque al superamento della legge Lorenzin, contro la ...

Vaccini - dopo il decreto Lorenzin coperture in ripresa : anti-polio e morbillo verso la soglia di sicurezza del 95%. Gli esperti : adesso non ... : Uno dei più recenti successi nel campo delle vaccinazioni è rappresentato dalla vaccinazione contro l'HPV, il papilloma virus responsabile di circa il 5% dei tumori nel mondo. In Europa la stima ...