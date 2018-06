Vaccini obbligatori | governo valuta la proroga della scadenza del 10 luglio per

BIMBA NON VACCINATA MUORE A 6 ANNI/ Video - "I Vaccini devono essere obbligatori" : l’appello del padre : BIMBA non VACCINATA MUORE a 6 ANNI a causa della Meningite di tipo C: il drammatico racconto del padre e un accorato appello a Salvini affinchè i vaccini siano obbligatori.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:36:00 GMT)

Obbligatori - necessari : cosa dice la legge sui Vaccini : Dieci vaccini Obbligatori per l'iscrizione a scuola da 0 a 16 anni. Pena la non iscrizione fino ai 6 anni, e il pagamento di multe per i genitori dai 6 anni in poi. È previsto l'obbligo di ...

Vaccini - è polemica : per Salvini “10 obbligatori sono inutili” - botta e risposta con Burioni - alt di Grillo e Di Maio : Di Vaccini e conseguente obbligo se n’è già ampiamente discusso lo scorso anno, quando in seguito a un preoccupante aumento dei casi di morbillo, si era reso necessario re-introdurne l’obbligatorietà al fine di garantire l’immunità di gregge. Il Decreto Legge sulla prevenzione vaccinale è stato approvato il 7 giugno 2017, causando non poche polemiche e proteste dei no-vax. A poco più di un anno, il tema ritorna a fare ...

Vaccini obbligatori per la scuola : cosa prevede la legge : Ecco cosa prevede l’obbligo dei Vaccini per l’ammissione a scuola: la legge firmata dal ministro Lorenzin in 10 punti. Saranno 10 i Vaccini obbligatori per l’iscrizione a scuola da 0 a 16 anni, pena la non iscrizione fino ai 6 anni, e il pagamento di multe per i genitori dai 6 anni in poi. E’ inoltre previsto l’obbligo di vaccinazione anche per i minori stranieri non accompagnati. I Vaccini potranno essere prenotati anche in farmacia. Nasce ...

Vaccini - il ministro dell'Interno : 'Inutili e dannosi 10 obbligatori'. Burioni : 'Una bugia pericolosissima' : Sono gli stessi Vaccini che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. Sono i dieci Vaccini che hanno salvato e salvano, in tutta sicurezza, milioni di vite. Vaccini che ...