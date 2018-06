Vaccini a scuola | il governo studia proroga per la scadenza del 10 luglio

Vaccini - Governo verso proroga scadenza per iscrizione a scuola : Il Governo starebbe valutando di prorogare la scadenza del 10 luglio per la presentazione della certificazione sulle vaccinazioni necessaria per l'iscrizione a scuola per l'ano...

Vaccini e iscrizione a scuola : potesi di proroga per la scadenza del 10 luglio : Ai fini dell’iscrizione a scuola per il prossimo anno 2018-19, il Governo starebbe valutando l’ipotesi di proroga per la scadenza del 10 luglio per la presentazione della certificazione di vaccinazione. L'articolo Vaccini e iscrizione a scuola: potesi di proroga per la scadenza del 10 luglio sembra essere il primo su Meteo Web.

Salvini contro l'obbligo di Vaccini a scuola. Il ministro della Salute Giulia Grillo frena : La politica 'non fà scienza, la scienza la fanno gli scienziati. La politica decide quale strumento vuole utilizzare, se vuole utilizzare l'obbligatorietà e in quale misura" Gelo di Di Maio, che cita ...

Vaccini obbligatori per la scuola : cosa prevede la legge : Ecco cosa prevede l’obbligo dei Vaccini per l’ammissione a scuola: la legge firmata dal ministro Lorenzin in 10 punti. Saranno 10 i Vaccini obbligatori per l’iscrizione a scuola da 0 a 16 anni, pena la non iscrizione fino ai 6 anni, e il pagamento di multe per i genitori dai 6 anni in poi. E’ inoltre previsto l’obbligo di vaccinazione anche per i minori stranieri non accompagnati. I Vaccini potranno essere prenotati anche in farmacia. Nasce ...

Salvini : «10 Vaccini dannosi - tutti i bimbi a scuola». Burioni : «Bugia pericolosa» : Il ministro degli Interni si schiera con i novax: sto già discutendo per una soluzione con il ministro Grillo. Rischio caos per le iscrizioni

Vaccini obbligatori - Lega : “aboliamo decreto Lorenzin”/ La proposta di legge : “no discriminazioni a scuola” : La proposta di legge del leghista Arrigoni sui Vaccini punta ad evitare l'esclusione scolastica di molti bambini dai 0 ai 6 anni. La Lega vuole rivedere i punti del decreto Lorenzin(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:18:00 GMT)

Vaccini - un asilo a cielo aperto davanti al Comune : 'Atto discriminatorio escludere i bimbi da scuola' : ... un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio che vogliono imporre ai bambini per interessi politico economici nel nome di una scienza che scienza non è".

Torino.Vaccini - scuola vietata a 4 bimbi : 21.50 La dirigente scolastica di due scuole materne del quartiere Mirafiori, a Torino, ha notificato alle famiglie di due bambini il divieto di presentarsi in classe fino a quando non saranno in regola con le vaccinazioni. "Lo impone la legge e finché non riceverò i documenti che attestano la regolarizzazione non potrò fare altrimenti", spiega. Stesso divieto per due bimbi di Collegno (TO). "Su 172 iscritti agli asili comunali, due non sono ...

Vaccini : Valle d'Aosta - 8 bambini non in regola ammessi a scuola - : In classe nonostante i termini per l'adempimento dell'obbligo vaccinale fossero scaduti e non fossero ancora in regola con le norme nazionali: "Nessuno si sarebbe assunto la responsabilità di non ...

Vaccini - oggi è l'ultimo giorno per i certificati a scuola : I dirigenti scolastici trasmetteranno alle rispettive Asl la documentazione fornita da genitori. Per i non vaccinati scatteranno controlli ed esclusioni dagli asili, sanzioni nelle scuole dell'obbligo ...

