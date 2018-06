Vacanze con gli action sport | i migliori snowboard camp dell' estate 2018

Vacanze - sondaggio : i single preferiscono i viaggi in compagnia : SpeedVacanze, il tour operator che ha inventato la formula dei viaggi per single, attraverso un sondaggio realizzato nelle prime 3 settimane di aprile, ha chiesto ai single di riflettere sui loro comportamenti di fronte alla scelta della vacanza estiva: su un campione di 2mila persone single di entrambi i sessi, un terzo ha dichiarato di non avere alcun problema a viaggiare da solo (32% degli uomini e 36% delle donne). Ben due terzi, il 68% ...

Giulia De Lellis - ‘presa di posizione’ sulle Vacanze : il ritorno con Andrea Damante più lontano? : Giulia De Lellis, la netta presa di posizione sulle vacanze: il ritorno con Andrea Damante più lontano? Giulia De Lellis non ha chiuso definitivamente le porte a un ritorno nelle braccia di Andrea Damante. Infatti un paio di giorni fa, attraverso una diretta Instagram con i suoi follower, ha fatto intendere che per un ricucire […] L'articolo Giulia De Lellis, ‘presa di posizione’ sulle vacanze: il ritorno con Andrea Damante più ...

10 regole per trascorrere al meglio le Vacanze con i figli : La scuola è finita e con essa la gimkana tra recite scolastiche e pizzate di classe con gli altri genitori, senza contare l’intasamento delle numerose chat in cui siete state inserite. Ma per voi genitori, il bello comincia adesso: con le scuole chiuse e i nonni che giustamente si prendono un periodo di vacanza, la domanda sorge spontanea: “Ce la farò a gestire i figli?”. LEGGI ANCHE10 attività Montessori da fare con il tuo bambino «La ...

Salute - viaggi & prevenzione : i consigli per partire preparati e vivere al meglio le Vacanze : Estate, tempo di viaggi e relax, ma senza mai abbassare la guardia! La stagione estiva è ormai alle porte e la maggior parte degli italiani ha già prenotato le proprie vacanze. È proprio in questi mesi che aumenta l’esposizione ad alcune minacce per la Salute, quindi prima di preparare i bagagli è importante informarsi bene sui rischi infettivi che possono essere presenti nei luoghi di destinazione. A questo proposito l’Istituto Pasteur Italia ...

Terremoto - residenze false per incassare i contributi : 'Vergogna - avevano perso solo la casa delle Vacanze' : dal nostro inviato PESCARA DEL TRONTO Rosso in volto, metà per il sole e l'altra metà per la rabbia, Francesco mica parla, sussurra: 'Già vengono qui come colonizzatori quando pare a loro e fanno cosa ...

Vacanze - l'estate è cominciata : oltre 7 milioni di italiani con la valigia in mano a giugno : Teleborsa, - "Partenze al via nel primo weekend dopo la fine della scuola con 7,4 milioni di italiani che scelgono di andare in vacanza a giugno" . E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixe' ...

Vacanze - l'estate è cominciata : oltre 7 milioni di italiani con la valigia in mano a giugno : "Partenze al via nel primo weekend dopo la fine della scuola con 7,4 milioni di italiani che scelgono di andare in vacanza a giugno" . E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixe' contenuta nel ...

LE MIE GROSSE GRASSE Vacanze GRECHE - RAI MOVIE/ Info streaming del film con N.Vardalos (oggi - 16 giugno 2018) : Le mie GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE, il film in onda su Rai MOVIE oggi, sabato 16 giugno 2018. Nel cast: Nia Vardalos e Richard Dreyfuss, alla regia Donald Petrie. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 20:37:00 GMT)

Conte e Salvini - prossime Vacanze in Puglia : ecco le curiosità : Apriti cielo, Fassino - a microfoni aperti - si è legittimamente ripreso la parola ignorato apertamente da Serena tutta presa dagli aggiornamenti della cronaca. Non è un momento facile forse per ...

Niente Vacanze per il volo cancellato : Ryanair condannata a pagare duemila euro di risarcimento a una coppia : duemila euro di risarcimento complessivo per una coppia salentina che aveva saltato le vacanze in Portogallo per cola di un volo cancellato: la notizia viene da Lecce, dove il Giudice di Pace ha ...

Agriturismo : Vacanze all’insegna della natura? Non per gli italiani - che si rivelano turisti iperconnessi e pigri : La vacanza in Agriturismo evoca momenti lontani dalla vita frenetica di tutti i giorni, in armonia con la natura e distanti da ogni fonte di stress. Eppure, da un’indagine condotta da Agriturismo, portale leader in Italia per questo settore ricettivo, è emerso che gli italiani si confermano iperconnessi persino in vacanza. La ricerca è partita con l’obiettivo di indagare le abitudini degli ospiti in Agriturismo e oltre il 46% dei gestori ha ...