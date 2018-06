Uscita La Crack Per Football Manager 2018

L'Uscita di Crackdown 3 potrebbe slittare al 2019 : Inizialmente previsto per novembre 2017, quindi ritardato fino al 2018, il gioco d'azione open-world Crackdown 3, a quanto pare, uscirà nel 2019, secondo due fonti che hanno familiarità con i piani di rilascio del titolo. È una mossa insolita e un altro duro colpo per la già debole line-up first party di Xbox per il resto del 2018.Come riportato da Kotaku, il terzo gioco della serie Crackdown, sviluppato dallo studio britannico Sumo Digital, è ...