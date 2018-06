Usa - trans chiede di andare nel bagno delle donne : il locale la manda via : Charlotte Clymer è una transessuale che lavora come attivista e portavoce della Human Rights Campaign, in difesa della comunità Lgbt , Lesbiche, gay, bisessuali e transgender, . Anche per questo ...

La WNBA pazza di Ceci! Le Minnesota Lynx Usano google translate : “Zandalasini = Sangue freddo” [FOTO] : La WNBA si innamora del talento di Cecilia Zandalasini: le Minnesota Lynx la lanciano nella mischia, poi il tweet ‘Cold-Blooded’ La WNBA si innamora del talento di Cecilia Zandalasini. La cestista azzurra ha mostrato una parte del suo talento, ancora non completamente messo in mostra a causa dello scarso minutaggio, nella partita vinta contro New York per 85-71. Zandalasini ha potuto beneficiare di un minutaggio maggiore, ben 23 ...

Arco Felice - cadono calcinacci sulle auto in transito : strada chiUsa : Tragedia sfiorata questa sera intorno alle ore 22,15 quando alcuni calcinacci si sono staccati dal momumento di epoca romana di Arco Felice Vecchio e sono caduti colpendo il parabrezza di un'...

Brindisi - sequestrati 250mila euro alla 'veggente' transgender accUsata di truffa : Avrebbe finto di avere doti sovrannaturali per truffare decine di clienti. Ora, la Guardia di finanza di Brindisi ha sequestrato 250mila euro dal conto di Paola Catanzaro, l'ex veggente transgender e ...

Come Usare WeTransfer per trasferire file grandi e pesanti : Come usare WeTransfer al meglio non solo per andare a trasferire file pesanti, ma anche per sfruttare una serie di funzionalità meno note, ma altrettanto utili? Uno dei co-fondatori del servizio nato nel 2008 nei Paesi Bassi, Bas Beerens, aveva avuto l’idea dopo l’ennesima frustrazione per la difficoltà di spedire file molto di grandi dimensioni. Attualmente, vengono spediti circa un miliardo di file al mese da 195 paesi al ...

Ischia - ambulanza bloccata da una transenna chiUsa a chiave : turista muore in hotel : Tragedia a Ischia. Una turista che alloggiava all'hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 Il personale dell'albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi che...