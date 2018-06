Usa | pornostar sarà sentita nelle indagini sul legale di Trump

Usa - pornostar unite contro Rudy Giuliani : “Il nostro è un lavoro dignitoso” : Usa, pornostar unite contro Rudy Giuliani: “Il nostro è un lavoro dignitoso” L’avvocato di Trump, per screditare la principale accusatrice del presidente, Stormy Daniels, aveva dichiarato: “Non rispetto chi vende il proprio corpo quanto una donna in carriera” Continua a leggere L'articolo Usa, pornostar unite contro Rudy Giuliani: “Il nostro è un lavoro dignitoso” proviene da NewsGo.

Usa - pornostar unite contro Rudy Giuliani : 'Il nostro è un lavoro dignitoso' : "Non rispetto un'attrice porno allo stesso modo in cui rispetto una donna in carriera o semplicemente una donna che non vende il proprio corpo". A pronunciare questa frase è Rudy Giuliani , ex sindaco ...

Usa : pornostar a Saturday Night Live - "tempesta in arrivo" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - Nyt : 'Trump sapeva del pagamento alla pornostar mesi prima della smentita' : Il presidente americano Donald Trump sapeva del pagamento del suo legale Michael Cohen alla pornostar Stormy Daniels mesi prima che lo negasse pubblicamente in aprile. Lo riporta il New York Times. ...

Usa - Trump rimborsò a suo legale soldi pagati per silenzio pornostar : Donald Trump ha rimborsato di tasca propria Michael Cohen, suo avvocato personale ora indagato dall'Fbi, per i 130mila dollari versati poco prima delle presidenziali alla pornostar Stormy Daniels in ...