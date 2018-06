Usa | Fda approva primo farmaco derivato dalla marijuana

Usa - lattuga romana "killer" : 5 morti/ Contaminata da Escherichia coli : FDA rassicura - "non è più sul mercato" : Usa, lattuga romana Contaminata da e- coli : 5 morti . E’ la più grave epidemia dal 2006, già 197 le vittime. L'insalata in questione deriverebbe dalla regione dello Yuma, in Arizona(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:15:00 GMT)

Staminali - ciechi dopo pseudo-cure : la Fda punta a bloccare 2 società in Usa : Le pseudo-cure a base di cellule Staminali ‘seducono’ anche negli Usa. Ora a muoversi è la Food and Drug Administration, che ha chiesto ai tribunali federali di diversi Stati di fermare definitivamente due società specializzate in Staminali, dopo le segnalazioni di pazienti che sarebbero diventati ciechi in seguito a questi trattamenti. A segnalarlo è il ‘Washington Post’. Annunciando la richiesta di ingiunzione, la Fda ...