Uomini e Donne | Nicolò Ferrari sotto accusa dopo i video di Lorenzo Riccardi e Nicolò

SARA AFFI FELLA E LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e donne : #maiunagioia sui social per il terzo incomodo : Uomini e donne, anticipazioni trono classico. LUIGI MASTROIANNI ha replicato alle critiche di chi l'ha accusato di aver rivisto la su ex in discoteca. Ecco la reazione di SARA AFFI FELLA...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 13:44:00 GMT)

Gemma Galgani a Temptation Island 2018/ La dama del trono over di Uomini e Donne nel ruolo di mentore : Gemma Galgani approda nel cast di Temptation Island 2018: anticipazioni e novità. Suo il ruolo di "mentore" al fianco del conduttore Filippo Bisciglia.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 13:06:00 GMT)

Napoli - impedito l’ingresso a una coppia omosessuale : “Solo Uomini con donne” : Napoli, impedito l’ingresso a una coppia omosessuale: “Solo uomini con donne” Daniele Bausilio sfoga la propria rabbia su Facebook. Lui e il marito Giuseppe Pitirollo sono stati fermati dalla sicurezza perché non erano accompagnati da ragazze Continua a leggere L'articolo Napoli, impedito l’ingresso a una coppia omosessuale: “Solo uomini con donne” proviene da NewsGo.

Uomini e Donne : Luigi Mastroianni chiarisce l'incontro con l'ex fidanzata - la reazione di Sara Affi Fella : l'ex corteggiatore replica alle accuse: "Nessuno scandalo. Ogni giorno si dice che esco con una persona diversa".

Uomini e donne - Luigi Mastroianni : "Ho incontrato e salutato la mia ex fidanzata - nessuno scandalo" : Dopo lo scandalo legato a Nilufar, da qualche settimana a questa parte le polemiche connesse a Uomini e donne riguardano l'altra tronista ossia Sara Affi Fella. È infatti ufficiale la crisi con Luigi Mastroianni, scelto nel programma di Canale 5 un mese fa circa. Luigi Mastroianni: "Sara Affi Fella? Crisi ma nessun dubbio su di lei" prosegui la letturaUomini e donne, Luigi Mastroianni: ...

“Cosa?”. Gemma Galgani fa il botto! Addio ‘vesti’ da dama : l’annuncio che scotta. Cosa fa la protagonista di Uomini e Donne : La prima puntata di Temptation Island 2018 non andrà in onda il prossimo 5 luglio, come ampiamente annunciato nelle ultime settimane. Sembra che Mediaset abbia stabilito che la prima puntata dello show condotto da Filippo Bisciglia non sarà pronta per quella data. Al momento non sono state rese note le ragioni che hanno spinto i vertici a optare per lo slittamento del programma, le cui riprese presso il resort Is Morus Relais a Santa ...

Uomini e Donne/ Ursula Bennardo felice con Sossio Aruta : "Quando una passione è condivisa..." (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. I litigi tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono soltanto un lontano ricordo. Ecco i due protagonisti insieme, dopo la scelta di proseguire...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni avvistato con la sua ex : lui risponde - Sara replica (Trono classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni ha replicato alle critiche di chi l'ha accusato di aver rivisto la su ex in discoteca. Ecco la reazione di Sara Affi Fella...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Valentina Pivati contro Federica Pattacini : "Rispetta me e Mariano - stai al posto tuo!" : Valentina Pivati, ex corteggiatrice vista durante l'ultima edizione di Uomini e Donne, si è arrabbiata.La fidanzata dell'ex tronista Mariano Catanzaro, infatti, non ha affatto gradito una storia di Instagram condivisa da una delle sue ex rivali, viste durante il trono del suo fidanzato. Stiamo parlando dell'ex corteggiatrice, Federica Pattacini.prosegui la letturaUomini e Donne, Valentina Pivati contro Federica Pattacini: "Rispetta me e ...

Uomini e Donne - Claudio D'Angelo : "Io e Ginevra siamo tornati insieme - i nostri sentimenti sono più forti di prima" : Claudio D'Angelo, ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva, e Ginevra Pisani sono tornati insieme dopo un periodo di crisi. La coppia ha confermato ufficialmente la pace con un'intervista concessa al settimanale Uomini e Donne Magazine. prosegui la letturaUomini e Donne, Claudio D'Angelo: "Io e Ginevra siamo tornati insieme, i nostri sentimenti sono più ...

Uomini e Donne - Claudio Sona e Mario Serpa : storia finita per colpa della distanza? La reazione dell'ex corteggiatore : La notizia riguardante la nuova rottura tra Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne e primo tronista gay nella storia del programma condotto da Maria De Filippi, e Mario Serpa, il corteggiatore da lui scelto al termine del trono e opinionista del Trono Classico di quest'edizione, risale a pochi giorni fa.Seppur non inizialmente confermata ufficialmente da nessuno dei due, Claudio e Mario si sarebbero lasciati per la seconda volta nel ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : le staffette dell’El Dorado! Trionfo azzurro nella 4×100 sl Uomini e 4×200 sl donne : La chiusura col botto per la squadra italiana di Nuoto in questa seconda giornata di gare al Campclar Aquatic Center, sede delle gare in piscina dell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo. Sono le staffette a garantire un doppietta d’oro d’alta qualità. nella 4×200 sl maschile Matteo Ciampi, Stefano Di Cola, Mattia Zuin e Filippo Megli si aggiudicano l’oro, piegando in un duello appassionante la Serbia. ...

Uomini e Donne news : Luigi chiarisce l’incontro con l’ex - Sara reagisce male : news Uomini e Donne, serata in discoteca per Luigi e l’ex fidanzata: giustificazioni e gelosia In una delle ultime serate a cui Luigi Mastroianni di Uomini e Donne ha partecipato presso la discoteca Fellini, molti si sono accorti della vicinanza di una ragazza bruna al giovane. No, non stiamo parlando della sua famosa fidanzata Sara […] L'articolo Uomini e Donne news: Luigi chiarisce l’incontro con l’ex, Sara reagisce ...

TEMPTATION ISLAND 2018 / Anticipazioni : Gemma Galgani - da Uomini e Donne all'isola delle tentazioni : TEMPTATION ISLAND 2018, Anticipazioni e coppie: cambia e viene posticipata la programmazione? Problemi sul set? Filippo Bisciglia intanto non si sbilancia...(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:30:00 GMT)