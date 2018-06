Uno sconosciuto in Vaticano

huffingtonpost

(Di lunedì 25 giugno 2018) "So che una rappresenta la destra forte, ma l'altro non so da dove venga". Con una sincerità quasi disarmante, un anno fa papa Francesco commentò così il ballottaggio alle elezioni presidenziali francesi tra la candidata del Front National, Marine Le Pen, e l'attuale presidente Macron. Una doccia fredda per l'allora rappresentante di En Marche!, che oggi punta al disgelo con ilper inviare un segnale forte all'Europa (in particolar modo all'Italia) nel dibattito sulla questione migratoria, senza però dimenticare le esigenze del suo elettorato più conservatore.Accompagnato dalla première dame Brigitte e dai ministri dell'Interno, Gérard Collomb, e degli Esteri, Jean-Yves Le Drain, il capo di Stato francese incontrerà domani mattina inpapa Francesco per un colloquio che dovrebbe durare circa mezz'ora. Per il capo ...