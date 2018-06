Un' Italia giovane alla conquista del Mediterraneo

Morto lo chef stellato Alessandro Narducci - giovane promessa della cucina Italiana : È il giovane chef Alessandro Narducci una delle due vittime dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Roma su Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. Il ragazzo tornava a casa dopo aver terminato di lavorare in un noto ristorante della Capitale.Nell'impatto con un'auto è morta anche la ragazza che era a bordo dello scooter insieme a lui. Diversi i messaggi lasciati già sulla pagina Facebook dello chef. "La vita ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Jamila Laurenti è la più giovane di tutta la spedizione : Saranno sei gli azzurri del Tennistavolo in campo a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo: l’Italia, ad eccezione di Debora Vivarelli, si presenta in terra iberica in formazione tipo, dopo una lunga preparazione all’appuntamento. La formazione maschile è la migliore possibile: Mihai Bobicica, Marco Rech Daldosso e Niagol Stoyanov. Ben composto anche il team femminile: Chiara Colantoni, Jamila Laurenti e Giorgia ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Squadra giovane ma di talento : Anche il Tennis farà parte del programma dei Giochi del Mediterraneo, che scatteranno domani a Tarragona, in Spagna. Quattro i tornei previsti, tra singolare e doppio sia maschile che femminile. Mancheranno ovviamente Tennisti di spicco, visto lo scarso appeal della competizione ed il suo particolare inserimento all’interno del calendario, motivo per cui ci attendono partite e tornei davvero incerti. Quattro i giocatori dell’Italia, ...

Biella : Il giovane Carlos Gianesini tra i fotografi delle selezioni per Miss Italia : ... che gli ha permesso di conoscere più da vicino il mondo della moda. I fondi raccolti per 'Via Piemonte in festa', manifestazione che la Pro Loco ha voluto indirizzare non nel centro storico ma in un ...

In Italia un giovane su 4 è un Neet : non lavora e non studia : Circa un giovane su quattro in Italia non studia né lavora. È il fenomeno dei cosiddetti Neet. L’acronimo inglese sta per “not (engaged) in education, employment or training”, una fascia di persone che non sono occupate né seguono percorsi di istruzione o formazione. In questo l’Italia è fanalino di coda in Europa. Lo dicono i dati dell’ultima indagine Eurostat, relativi al 2017, che prende in considerazione i ...

