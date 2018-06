Un’estate italiana | i Mondiali del 1990 nel noir a fumetti di Enrico Brizzi

tvzap.kataweb

(Di lunedì 25 giugno 2018), quello di Jack Frusciante è uscito dal gruppo e di tanti altri libri si cimenta in una graphic novel insieme al disegnatore Denis Medri (Marvel Illustrated, Andre the Giant: Closer to Heaven), coautore del soggetto dal titolo Un’estate. Unambientato durante i primi giorni deidi Calcio delche ci riporta all’Italia delle notti magiche, di Maradona, Schillaci e Matthäus, mentre il Paese si appresta a vivere il crepuscolo della Prima Repubblica. Un’estate, anticipazioni della trama Un’estateè una storia di ascesa e di caduta che vede come protagonisti due amici di vecchia data, legati da un segreto sepolto nel loro passato, riuniti da un viaggio in auto che ben presto si trasforma in una fuga senza respiro. Al centro dell’intreccio le vicissitudini di Yuri Salati, stella nascente del calcio ...