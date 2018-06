Una Monza-Resegone da urlo Atleti e tifo | mix da primato

Debiti - TribUnale di Monza riduce del 73% la cifra dovuta da un’imprenditrice all’Agenzia delle Entrate Riscossione : Il Tribunale di Monza, applicando la legge sul sovraindebitamento, ha permesso alla ex titolare di una ditta individuale di ridurre il debito maturato con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) del 73%, da 220mila euro a 60mila euro. L’accordo di sovraindebitamento è stato approvato dalla stessa Agenzia delle Entrate e garantito finanziariamente dal padre della debitrice e da una associazione antiusura. “Il risultato ...

Monza - arrivano i tornelli per Una stazione più sicura - ma non subito - : La stazione di Monza è nell'elenco di quelle novanta più turbolente, insicure e degradate per cui la prefettura di Milano ha stabilito un vero e proprio giro di vite: arriveranno i tornelli, la ...

FABRIZIO CORONA IN PISTA/ L'ex re dei paparazzi correrà a Monza : "Diventerò pilota con Una macchina da rally" : FABRIZIO CORONA si prepara a scendere in PISTA con una macchina da rally: gareggerà a Monza, nel primo week end di novembre. "Io che guidavo come un pazzo", ha rivelato ai microfoni di... (Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 16:32:00 GMT)

Monza : Una merenda nel Settecento con il cardinale Durini : Le lancette dell'orologio indietro di tre secoli per festeggiare una domenica insieme al cardinale Durini: succede domenica 10 giugno al parco della Villa reale di Monza. Domenica 10 giugno alle 17 a ...

Gli alpini di Monza e Brianza a Villasanta per l'adUnata provinciale - FOTO : FOTO A Trento - Saranno quasi duemila gli alpini che dal 2 giugno invaderanno Villasanta per l'adunata sezionale che comprende ben 28 gruppi di penne nere provenienti da tutta la provincia di Monza e ...

Monza : partono 1.500 lettere per i morosi delle case comUnali - devono oltre 8 milioni di euro : Sono più di 8 i milioni di euro che i morosi delle case comunali devono all'amministrazione di Monza: il municipio invia 1.500 lettere per proporre i piani di rientro, c'è chi deve anche 54mila euro. ...

Ferrari Monza 3.6 Evo - l’incredibile trasformazione di Una Dino per 1 milione di dollari [GALLERY] : Il miliardario David Lee ha trasformato una Dino in un capolavoro del design e della tecnica spendendo una cifra esorbitante Il miliardario David Lee, proprietario dell’impero Hing Wa Lee Jewelers, ha comprato per 260mila dollari una Ferrari Dino del 1972 e l’ha trasformata in un bolide chiamato Ferrari Monza 3.6 Evo spendendo ben 1 milione di dollari. La vettura è stata modificata sia esteticamente che meccanicamente, sotto il cofano adesso ...

Furto e ricettazione di materiale plastico : sgominata Una banda - arresti anche a Monza : Nove persone sono state arrestate dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, 7 in carcere e 2 ai domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Monza a vario titolo per ...

Monza : assalto alla farmacia comUnale - uomo in fuga con l'incasso : SI è presentato con il volto coperto e una presunta pistola in mano: così ha intimato al personale della farmacia comunale di consegnare l'incasso. È successo nella mattina di sabato 5 maggio in via ...

Monza-Arcore - 67enne travolto e ucciso dal treno/ Coinvolta Una seconda persona? Le indagini in corso : Monza, uomo di 67 anni investito e ucciso dal treno: forse suicido. Disagi e ritardi per i viaggiatori sulla tratta Milano-Lecco, traffico ferroviario sospeso poi riattivato (Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:52:00 GMT)

Monza - operaio muore schiacciato da Una pressa/ Ultime notizie - incidente sul lavoro in un'azienda di Bellusco : Monza, operaio muore schiacciato da una pressa: incidente sul lavoro in un'azienda di Bellusco. Le Ultime notizie: coinvolto un collega di 25 anni che potrebbe aver provato ad aiutarlo(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 23:08:00 GMT)