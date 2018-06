“Un secco rifiuto” Brutto colpo per Matteo Salvini

caffeinamagazine

: Mi spiegate perché i bambini gridano come isterici? Quando ero piccola e accennavo a mezza lamentela in pubblico a… - Stellahoper : Mi spiegate perché i bambini gridano come isterici? Quando ero piccola e accennavo a mezza lamentela in pubblico a… - Meaw_Hudson : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - AMOS46924866 : RT @ArsenaleKappa: Proposta campi per i #migranti in Libia, ma da Tripoli arriva un secco 'no'. «Rifiutiamo categoricamente». Stanno sempl… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Stabilire “una formula globale per far fronte al fenomeno” dei migranti irregolari “che tenga conto dei suoi vari aspetti di sicurezza, economico e umanitario”, attribuendo “la massima importanza alla messa in sicurezza dei confini meridionali attraverso programmi di addestramento delle forze libiche e l’attenzione allo sviluppo locale”. E’ quanto hanno concordato il ministro dell’Internoe il presidente del Consiglio presidenziale del governo di concordia nazionale libico, Fayez al-Serraj, che si sono incontrati a Tripoli presso la sede del Consiglio. Un accordo trovato dopo il no di Tripoli alla proposta didi campi per i migranti in Libia. “Hotspot dell’accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo ...