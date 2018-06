Un Posto al Sole…per i migranti | monta la polemica «La soap fa propaganda alla Sinistra»

davidemaggio

(Di lunedì 25 giugno 2018) Alberto Rossi Racconto in tempo reale con la messa in onda delle puntate in parallelo con date, ricorrenze e festività del calendario, e ampio spazio dedicato al sociale sono da sempre stati i tratti distintivi e vincenti di Unal Sole. Questa volta però, complice il clima teso sul fronte politico del nostro Paese e la propensione a polemizzare su qualsiasi cosa, laè finita nel mirino delle critiche. A creare malumore la puntata dello scorso 19 giugno, in cui Michele Saviani (Alberto Rossi) e Vittorio Del Bue (Amato Alessandro D’Auria), durante il loro programma radiofonico in onda su Radio Golfo, dedicano una puntata specialeGiornata Internazionale del Rifugiato (che ricorre il 20 giugno). Nel corso della trasmissione Saviani racconta il dramma dei rifugiati elencando dati e statistiche: “Oltre 65 milioni di persone sono state costrette a lasciare casa, ...