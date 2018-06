UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 26 giugno 2018

Un POSTO al sole anteprima : DUE FUNERALI nel futuro della soap? : Da qualche tempo, “strane” foto circolano nei meandri dei social network e, dal contenuto delle stesse, sembra proprio che il pubblico di Un posto al sole debba prepararsi a qualcosa di non troppo allegro. I primi scatti – uno lo vedete in apertura del post – hanno riguardato Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) e si evince che i due sono intervenuti ad un funerale. In tal caso, se tanto ci dà ...

Un POSTO al sole - propaganda alla Sinistra?/ La sensibilizzazione sui rifugiati non piace e scoppia il caos : La puntata del 19 Giugno di "Un posto al sole" tratta dei migranti. Il pubblico si infuria e accusa la fiction di fare propaganda alla Sinistra, ecco la risposta del capo degli sceneggiatori(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:20:00 GMT)

Un POSTO al Sole : anticipazioni 25 – 29 giugno 2018 : Caterina Vertova L’estate televisiva è già entrata nel vivo, ma i telespettatori di Un Posto al Sole possono stare tranquilli. Anche quest’anno la soap sarà regolarmente in onda per tutta l’estate, concedendosi come tradizione appena due settimane di pausa ad agosto. Upas andrà avanti sino a venerdì 10 agosto, per poi salutare il pubblico e tornare in onda con la ventitreesima stagione lunedì 27 agosto. In queste due settimane di stop lo spazio ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 26 giugno 2018 : Elena non riesce a gestire la ribellione di Alice : Preoccupata per la denuncia contro Enriquez, Elena si lascia sfuggire un'affermazione che turba la figlia sempre più ribelle.

Dallo Ius Soli alle molestie : così «Un POSTO al Sole» racconta l’attualità : «Solo in Siria ci sono 12 milioni di persone in fuga dalla guerra, o sfollati, o costretti a passare per rifugiati. Quasi due terzi della popolazione». A parlare non è un leader politico, ma la piccola Rossella Saviani di Un Posto al Sole, decisa a spiegare a Vittorio e Arianna cosa ci sia dietro la Giornata Mondiale del Rifugiato. Alla ragazza proprio non va giù che l’amico Vicky Beef non voglia affrontare l’argomento nella sua ...

Un POSTO al Sole…per i migranti : monta la polemica «La soap fa propaganda alla Sinistra» : Alberto Rossi Racconto in tempo reale con la messa in onda delle puntate in parallelo con date, ricorrenze e festività del calendario, e ampio spazio dedicato al sociale sono da sempre stati i tratti distintivi e vincenti di Un Posto al Sole. Questa volta però, complice il clima teso sul fronte politico del nostro Paese e la propensione a polemizzare su qualsiasi cosa, la soap è finita nel mirino delle critiche. A creare malumore la puntata ...

Un POSTO al sole anticipazioni : MARIELLA incinta - la proposta di CERRY : Grande successo a Un posto al sole per il personaggio di Salvatore Cerruti (o amabilmente CERRY), interpretato da Cosimo Alberti e grande protagonista delle puntate della soap in onda questa settimana. La foto che vi mostriamo qui di seguito introduce la svolta che vedremo in onda a giorni: di fronte ad una MARIELLA (Antonella Prisco) in ansia per la possibile reazione di Guido (Germano Bellavia) alla notizia della gravidanza, Salvatore farà ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 25 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 25 giugno 2018: La vita di Franco Boschi (Peppe Zarbo) si incrocia un’altra volta con quella di Mansur (Samba Ndiaye), ma le conseguenze potrebbero essere gravi… Veronica Viscardi (Caterina Vertova) è piuttosto infastidita dalla complicità che si è venuta a creare tra la nipote Vera (Giulia Schiavo) e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)… Susanna (Agnese Lorenzini) e Niko ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 22 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 22 giugno 2018: Vera Viscardi (Giulia Schiavo), suo malgrado, è costretta a revocare l’incarico appena affidato al padre Valerio (Fabio Fulco). Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) le starà però vicino e così tra i due l’intesa aumenta… Di turno al garage, Franco Boschi (Peppe Zarbo) farà uno strano e inatteso incontro, potenzialmente pericoloso… Il giorno del pranzo con Manlio ...

Un POSTO al sole anticipazioni : NIKO e SUSANNA litigano per colpa di… : Come già avrete notato dando uno sguardo alle anticipazioni di Un posto al sole, tre new entry attendono in questi giorni i telespettatori della soap e tutte hanno a che fare con personaggi della Terrazza. anticipazioni Un posto al sole: FRANCO in pericolo a causa di MANSUR? La prima novità è Mansur (Samba Ndiaye), un ragazzo di colore dal difficile passato e in cerca di qualcuno a lui molto caro. Franco Boschi (Peppe Zarbo) resterà colpito ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 22 giugno 2018 : Vera deve revoca l'incarico al padre : La giovane Viscardi si trova costretta a ritirare l'incarico appena affidato al padre e nel farlo, potrà contare sull'appoggio di Roberto.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 21 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 21 giugno 2018: In cerca di una possibilità di riscatto, Valerio (Fabio Fulco) chiede l’aiuto della figlia Vera (Giulia Schiavo) che, a quanto pare, esercita un grande ascendente su Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)… Sono ore di attesa e di emozioni davvero forti per Mariella Altieri (Antonella Prisco), in procinto di scoprire se la sua esistenza sta per essere totalmente ...