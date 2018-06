Un monitoraggio dal cielo per difendersi da Xylella

Clima : dal Consiglio Ue l’ok al monitoraggio delle emissioni dei camion : Il Consiglio Ambiente dell’Ue ha adottato il regolamento sul controllo e la comunicazione delle emissioni di C02 e sul consumo di carburante dei nuovi veicoli pesanti. Il sistema di monitoraggio è il punto di partenza per la proposta legislativa presentata dalla Commissione Ue lo scorso maggio, e oggi illustrata ai ministri, che fissa obiettivi di riduzione sulle emissioni dei veicoli pesanti, in particolare entro il 2025 il 15% in meno ...

Privacy dei pazienti : dal Garante via libera al monitoraggio a distanza : Una residenza per anziani può utilizzare sistemi di localizzazione e di rilevazione delle immagini esclusivamente per tutelare la salute e l’incolumità dei pazienti non autosufficienti. È quanto emerge dal Provvedimento n. 29 del 25 gennaio 2018 con cui il Garante della Privacy ha risposto a una richiesta di verifica preliminare, avanzata da una Fondazione che svolge attività sanitario – assistenziale per ospiti in condizione di totale non ...