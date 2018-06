Un anno e mezzo da comparsa tra selfie e viaggi

Tre miliardi in un anno e mezzo : il costo di illegalità e corruzione : Appalti pubblici per edifici e infrastrutture, residenze e forniture sanitarie, restauri. Ampio e ricco è il panorama che ingolosisce la vasta pletora di chi elargisce e riceve tangenti. ...

Fisco - in un anno e mezzo stanati oltre mille grandi evasori : Teleborsa, - Sono 23.000 i reati fiscali denunciati in un anno e mezzo di attività dalla Guardia di Finanza. E' quanto emerge da un report presentato in occasione del 244mo anniversario dalla nascita ...

Fisco - in un anno e mezzo stanati oltre mille grandi evasori : Sono 23.000 i reati fiscali denunciati in un anno e mezzo di attività dalla Guardia di Finanza. E' quanto emerge da un report presentato in occasione del 244mo anniversario dalla nascita delle fiamme ...

Colpo al riequilibrio/ L'autonomia fiscale al Nord un gran danno al Mezzogiorno : Presto il nuovo governo si troverà ad affrontare alcuni temi molto importanti. Fra di essi, l'accordo fra lo Stato e tre regioni del Nord per la concessione di forme di 'autonomia differenziata'. La ...

Sette milioni e mezzo di italiani riceveranno la quattordicesima : In arrivo la quattordicesima per quasi 7 milioni e mezzo di italiani che la riceveranno tra la seconda metà di

Istat - nascite sotto il mezzo milione. Terzo anno consecutivo : Dal 2015 il nostro Paese è entrato in una fase di declino demografico . Anche nel 2017, come nei due anni precedenti, il consistente saldo naturale negativo, unito a un saldo migratorio positivo, ma ...

Ancora in calo le nascite - terzo anno sotto mezzo milione : Continua il calo delle nascite in Italia, in atto dal 2008. Per il terzo anno consecutivo i nati sono meno di mezzo milione , 458.151, -15 mila sul 2016, , di cui 68 mila stranieri , 14,8% del totale, ...

Dramma Bode Miller - la figlia di un anno e mezzo muore annegata in piscina : Dramma per l'ex sciatore statunitense Bode Miller. È morta la figlia di Bode Miller L'oro olimpico a Vancouver 2010 ha perso la figlia di appena 19 mesi annegata in piscina...

Fiorella Mannoia/ "Pino Daniele e Napoll - rapporto difficile : l'amava e l'odiava senza vie di mezzo" (Pino è) : Fiorella Mannoia, l'artista è pronta per un'estate di incontri con i fan. Stasera il ricordo per l'amico fraterno Pino Daniele e quel loro ''A che sarà". (Pino è)(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:11:00 GMT)

L'uomo più fortunato del mondo vive in Francia : in un anno e mezzo ha vinto la lotteria due volte : Secondo calcoli di probabilità, c'era una chance su 16.000 miliardi che la stessa persona - alcuni ormai lo definiscono L'uomo più fortunato al mondo - potesse vincere una seconda volta in un anno e ...

L'uomo più fortunato del mondo vive in Francia : in un anno e mezzo ha vinto la lotteria due volte : Secondo calcoli di probabilità, c'era una chance su 16.000 miliardi che la stessa persona - alcuni ormai lo definiscono L'uomo più fortunato al mondo - potesse vincere una seconda volta in un anno e ...

In un anno e mezzo vince due volte alla lotteria : “Una probabilità su 16mila miliardi” : Il fortunatissimo vincitore è un giovane francese dell'Alta Savoia che in appena diciotto mesi avrebbe vinto due volte alla lotteria e così avrebbe portato a casa due milioni di euro. Ha vinto grazie a un codice che si chiama "My Million", generato automaticamente a ogni giocata della lotteria "EuroMillions".Continua a leggere

Vince alla lotteria due volte in un anno e mezzo : aveva una probabilità su 16 miliardi : Una possibilità di sedici miliardi, eppure ce l'ha fatta: ha vinto due volte alla lotteria. E' successo in Francia, nel dipartimento dell'Alta Savoia, dove un uomo ha vinto una prima volta l'11 novembre 2016 e...

Riccione : al parco Oltremare nasce la Città delle Coccinelle - decine di casine di legno in mezzo a fiori e alberi ospiteranno il simpatico insetto : Sono graziose e portano fortuna. Ma non tutti sanno che sono utilizzate anche come diserbanti naturali in orti e giardini. Le Coccinelle sono le vere protagoniste di questo mese di giugno a Oltremare di Riccione. Il Family Experience Park in Riviera offre infatti ai suoi visitatori giornate all’insegna delle emozioni e della cultura biologica, a contatto con la natura e nel pieno rispetto dell’ambiente. Ogni bambino che si presenta al parco ...