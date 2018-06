Un anno da sindaco | il voto di Bucci | «Dal 7 all’8 a tutta la Giunta»

Milano - arrestate le 3 rom che rubarono in casa del sindaco Sala/ Hanno fra i 16 e i 19 anni : Milano, arrestate tre ladre d’appartamento, avevano svaligiato anche la casa del sindaco Sala: sono 3 rom. Gli inquirenti le Hanno catturate dopo un'indagine in tempi record(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:50:00 GMT)

Milano - arrestate tre ladre : hanno rubato anche in casa del sindaco Sala : L'Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano ha arrestato ieri 3 ladre specializzate in furti in appartamento. Si tratta di 3 donne di origine rom, apparentemente insospettabili anche per il loro stile modaiolo impeccabile. I poliziotti hanno individuato il loro rifugio alle porte del capoluogo lombardo, dove le donne conservavano una notevole quantità di oggetti di lusso: borse, occhiali, foulard, orologi, pellicce e altri oggetti ...

Milano - arrestate ladre d’appartamento che hanno rubato in casa del sindaco Sala : Insospettabili, vestite con abiti griffati e specializzate nel furto in appartamento, soprattutto nel centro di Milano, dove rubavano accessori, borse, foulards e pellicce. Tre donne di origine rom sono state arrestate martedì mattina dall’Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano, dopo che i poliziotti hanno scoperto il loro rifugio, alle porte della città, dove nascondevano gli oggetti di lusso rubati. Tra le vittime della ...

Milano - arrestata la banda di ladre di appartamenti : hanno svaligiato anche quello del sindaco Sala : Tre donne rom sono state arrestate dalla polizia per numerosi furti nelle case del centro di Milano , compreso quello clamoroso ai danni dell'abitazione del sindaco, Beppe Sala . Si tratta di due ...

Terremoto Centro Italia : il sindaco Alemanno invita il nuovo Presidente del Consiglio a Norcia : “Le questioni legate al Terremoto ci auguriamo che siano in cima all’elenco delle priorita’ del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al quale auguriamo buon lavoro e fin da adesso lo invitiamo quanto prima a visitare Norcia“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco Nicola Alemanno. “Il Presidente Conte spero che possa sedersi al piu’ presto al tavolo con il commissario straordinario alla ...

Sardegna - in 5 Comuni nessuno vuol fare il sindaco : “Politiche centraliste non danno fondi e poteri - ma solo responsabilità” : Nessun aspirante sindaco, nessun fermento per la chiusura delle liste, né per l’apertura dei seggi il prossimo 10 giugno. Per Austis, micro comune del Nuorese – 819 abitanti all’anagrafe, quasi al centro geografico della Sardegna – per la seconda volta in municipio arriverà il commissario straordinario. L’appuntamento con le urne è rinviato – forse – al 2019. Succede lo stesso in altri quattro centri dell’interno dell’Isola: ...

L’accusa di finanziamento illecito contestata all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è andata in prescrizione : È andato in prescrizione il reato di finanziamento illecito contestato all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno nel processo “Accenture”, che si riferiva a un episodio avvenuto durante le elezioni regionali del 2010. Per Alemanno erano stati chiesti 1 anno e The post L’accusa di finanziamento illecito contestata all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è andata in prescrizione appeared first on Il Post.

ALCAMO : IL SINDACO DOMENICO SURDI HA FIRMATO L'ORDINANZA SULLA PREVENZIONE INCENDI E PULITURA TERRENI PER L'anno 2018 : L'ORDINANZA ordina ai soggetti privati proprietari, affittuari, gestori o che a qualsiasi titolo hanno la disponibilità di TERRENI ricadenti all'interno delle zone ad alto rischio di INCENDI boschivi –...

Ora è ufficiale : correranno in quattro per la poltrona di sindaco di Salso : ... sintomo probabilmente della difficoltà a prendersi la responsabilità di governare una città, che più di altre, vivendo praticamente di economia turistica e termale, ha sentito il peso della crisi ...

'Hanno ucciso il sindaco - il sindaco in jeans'. Di Giuseppe Martorana : Mentre da più parti si ipotizzava l'azione di un balordo e la polizia su questa pista indagava, altri, politicizzati, indicavano nel mondo affaristico-mafioso la mano assassina. Michele Abbate ucciso ...

No alla statua di Fabrizio Frizzi - il sindaco di San Giovanni Rotondo spiega come stanno le cose : La statua in bronzo in memoria di Fabrizio Frizzi non ci sarà. Nonostante quanto rivelato nei giorni scorsi dalla stampa, sembra proprio impossibile che si proceda in tal senso. A parlarne è lo stesso ...

Faenza - insulti al sindaco sui social perché non ha chiuso le scuole : faranno volontariato : RAVENNA - Avevano riempito di insulti e bestemmie la bacheca Facebook del sindaco di Faenza , Ravenna, Giovanni Malpezzi, che non aveva sospeso le lezioni in seguito a una nevicata. Ora quasi tutti i ...

Terremoto - forte scossa in Molise : persone in lacrime - fuga dalle case. Gli esperti : "Arriveranno le repliche" Il sindaco di Termoli : "E' stata sussultoria" : Torna la paura. forte scossa di Terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata...

Faenza - insultano sindaco su Facebook : dovranno fare 15 ore di volontariato : La "condanna" per un gruppo di ragazzi, in maggioranza minorenni. E il primo cittadino ha ritirato la denuncia