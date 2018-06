Ufficiale la relazione tra Justin Bieber e Hailey Baldwin | la coppia fa coming out su

optimaitalia

: Ufficiale la relazione tra #JustinBieber e Hailey Baldwin, la coppia fa coming out su Instagram (video)… - OptiMagazine : Ufficiale la relazione tra #JustinBieber e Hailey Baldwin, la coppia fa coming out su Instagram (video)… - mtvitalia : Justin Bieber e Hailey Baldwin non hanno più voglia di nascondersi ???????? - EmanueleCinelli : #TappaUnica3V in attesa della relazione ufficiale solo una breve nota: non ce l'ho fatta. Il fiato andava alla gran… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Finalmentelatra, felicemente innamorati dopo il ritorno di fiamma nelle ultime settimane. Dopo le foto dei paparazzi diffuse online, l'ufficializzazione arriva anche su Instagram, attraverso un breve video pubblicato dal cantante.Dopo essere stati paparazzati a Brooklyn a baciarsi in pubblico,hanno fattoout attraverso Instagram:ha condiviso un storia in cui si intravede anche. Si tratta della prima comparsa della modella sul profilo del cantante canadese, che riprende la propria fidanzata in atteggiamento buffo.Dopo aver tenuto nascosta per qualche tempo la, sembra proprio cheednon vedessero l'ora di uscire allo scoperto: le foto ed i video della loro passeggiata a New York hanno fatto il giro del web ed ovviamente hanno scatenato tutti i siti di gossip e ...