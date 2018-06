Ue | centri di sbarco restano un' opzione

Dai "movimenti secondari" ai centri di sbarco : le parole chiave per capire la crisi politica sui migranti : Da movimenti secondari a rimpatri, da centri di sbarco a regolamento di Dublino: ecco un sintetico dizionario dei termini più utilizzati nell'ambito della crisi dei migranti.* centri DI sbarco - Definiti anche 'piattaforme regionali', sono stati proposti in settimana dalla Ue per l'accoglienza dei migranti dopo le operazioni di salvataggio in mare per una prima valutazione del loro diritto d'asilo. Nella prima versione dovevano essere ...

Migranti - Macron : “centri chiusi in Paesi Ue primo sbarco” : Migranti, Macron: “Centri chiusi in Paesi Ue primo sbarco” Migranti, Macron: “Centri chiusi in Paesi Ue primo sbarco” Continua a leggere L'articolo Migranti, Macron: “Centri chiusi in Paesi Ue primo sbarco” proviene da NewsGo.

Macron - centri chiusi vicino primo sbarco : ANSA, - PARIGI, 23 GIU - Francia e Spagna proporranno al vertice europeo sui migranti l'istituzione di "centri chiusi" sul territorio europeo "nei paesi di primo sbarco": lo ha annunciato il ...

Vertice Ue - Salvini 'Sì dell Italia non è scontato'. Macron 'centri chiusi in Paesi Ue primo sbarco' : La nave Lifeline in mare da giorni con 224 migranti a bordo , afp, Il ministro a Der Spiegel : 'Pronti a trattare punto per punto'. Il presidente francese: 'Ogni Paese prenda in modo organizzato le ...

Migranti - Tunisia a Ue : no a centri di sbarco - non ci sono condizioni : Migranti, Tunisia a Ue: no a centri di sbarco, non ci sono condizioni Migranti, Tunisia a Ue: no a centri di sbarco, non ci sono condizioni Continua a leggere L'articolo Migranti, Tunisia a Ue: no a centri di sbarco, non ci sono condizioni proviene da NewsGo.

Migranti - Tunisia a Ue : no a centri di sbarco - non ci sono condizioni : La Tunisia dice "no" ai centri di sbarco dei Migranti in Nord Africa. Lo ha detto l'ambasciatore tunisino presso la Ue, Tahar Cherif, precisando che "la posizione ufficiale è già stata espressa a vari ...