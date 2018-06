Ucciso da un' autobomba | arrestata una famiglia della ' ndrangheta

Calabria : Ucciso da un’autobomba per un terreno conteso. Sei arresti : Sei persone sono state tratte in arresto in relazione all'omicidio di Matteo Vinci, fatto saltare su un'autobomba il 9 aprile scorso dai membri di una cosca della ndrangheta di Limbaldi.Continua a leggere

Vibo Valentia - 6 fermi per l’uomo Ucciso da un’autobomba a Limbadi : sono tutti esponenti del clan Mancuso : Ci hanno messo meno di due mesi i carabinieri di Vibo Valentia e la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per fare luce sull’autobomba di Limbadi, che il 9 aprile scorso ha ucciso Matteo Vinci e ferito gravemente suo padre Francesco. Il quarantaduenne Matteo Vinci è stato ucciso come un boss nel regno della cosca Mancuso. L’ex rappresentante di medicinali, però, un boss non era. Piuttosto con la sua famiglia non aveva piegato la testa ...