Ucciso da bomba in auto | eseguiti 6 fermi

Ucciso da bomba in auto a Limbadi - blitz dei carabinieri : sei fermi : Ucciso da bomba in auto a Limbadi, blitz dei carabinieri: sei fermi Ucciso da bomba in auto a Limbadi, blitz dei carabinieri: sei fermi Continua a leggere L'articolo Ucciso da bomba in auto a Limbadi, blitz dei carabinieri: sei fermi proviene da NewsGo.