Ubisoft e i giochi come servizi | i giochi non devono finire | dobbiamo concentrarci

Ubisoft ha in programma di pubblicare i suoi giochi AAA su dispositivi mobile in futuro : Durante la conference call finanziaria relativa all'anno fiscale 2017-18 di Ubisoft si è parlato di titoli come The Division 2 e di un gioco di "un franchise non annunciato", entrambi in arrivo entro marzo 2019. Ma in questa occasione si è parlato anche dei piani dell'azienda per quanto riguarda il settore mobile. Nello specifico, il CEO di Ubisoft, Yives Guillemot, ha speso qualche parola sul futuro dei franchise dell'editore su mobile.Come ...