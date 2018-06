Turismo | Venezia | a settembre a Bibione il G20 delle spiagge 3

Turismo : Venezia - a settembre a Bibione il G20 delle spiagge (4) : (AdnKronos) - "Non dimentichiamoci poi che si tratta per la maggior parte di comuni piccoli, alcuni hanno meno di 10 mila residenti, come a esempio Lignano, Grado e Castiglione della Pescaia, e si trovano però a dover gestire dei flussi ingenti. È quindi fondamentale affrontare insieme queste sfide

Turismo : Venezia - a settembre a Bibione il G20 delle spiagge (5) : (AdnKronos) - Nei tre giorni dell'evento sindaci, assessori regionali, tecnici, studiosi, operatori del settore e decision makers si confronteranno in 20 tavoli tematici raggruppati in 6 panel principali. Particolare attenzione verrà riservata anche al tema dei servizi pubblici, con quattro tavoli t

Turismo : Venezia - a settembre a Bibione il G20 delle spiagge (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Le spiagge presenti. Il 13 per cento dei comuni italiani è dato dai comuni costieri che generano il 53 per cento delle presenze turistiche nazionali. E proprio sui dati delle presenze ci si è basati per selezionare le 20 spiagge che entrano a far parte di questo gruppo e

Viaggi & Turismo - Lido di Venezia : vacanza al mare da bandiera verde e blu : Il Lido di Venezia è stato una delle prime destinazioni prescelte per le vacanze al mare dall’aristocrazia europea. E mantiene ancora oggi un’atmosfera di ricercatezza, con tanto di allure da luci della ribalta: il Palazzo del Cinema si affaccia proprio sulla spiaggia. Recentemente la stretta e lunga isola (12 km, quasi come Formentera) dove si trova la spiaggia dei Veneziani è diventata anche Isola Green patrocinata dal Ministero ...

Turismo di massa - Venezia prima al mondo con 73 - 8 visitatori per abitante : L'Healthy Travel and Healthy Destinations, rapporto presentato oggi a Parigi e realizzato da Airbnb, mostra come Venezia sia la città del mondo - fra le 9 regine del Turismo mondiale analizzate - che ...

Venezia capitale del Turismo di massa : ROMA, 29 MAG - E' Venezia la capitale mondiale del turismo di massa, la città che più di tutte al mondo e ben più delle altre regine mondiali dei viaggi, da Barcellona ad Amsterdam e Bangkok soffre di ...

Venezia capitale mondiale del Turismo di massa : batte Barcellona - Amsterdam e Bangkok : Nel 1959, data di lancio dei primi voli transoceanici, sono stati circa 25 milioni i turisti internazionali che in 1 anno hanno viaggiato nel mondo. Nel 2017, quella cifra è arrivata a oltre 1,3 miliardi. Ai ritmi di crescita attuale, l’UNWTO prevede che gli arrivi internazionali nel 2030 supereranno i 2 miliardi. Inutile dire che, nello stesso periodo, le destinazioni non sono cresciute con gli stessi ritmi e quindi non sono in grado di ...

Viaggi & Turismo : Air Transat - ripartono i voli Venezia-Montréal e Venezia-Toronto : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, riprende i voli della stagione estiva dall’aeroporto di Venezia: da sabato 5 maggio ripartono i voli Diretti da Venezia per Montréal e Toronto. I collegamenti Venezia- Montréal sono con 2 voli a settimana a maggio (sabato e domenica), e 3 a settimana dal 22 giugno (venerdì, sabato e domenica) fino al 28 ottobre; i collegamenti Venezia-Toronto sono con 2 voli settimanali (sabato ...

Turismo : Venezia - a Jesolo ponte del Primo maggio verso il sold out (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Insieme stiamo continuando a fare una grande Jesolo e, da parte nostra, stiamo continuando ad aumentare il livello dei servizi offerti anche attraverso i corsi che organizziamo, con il progetto JLab che si è concluso con il seminario di aggiornamento dello scorso 17 apri

Turismo : Venezia - a Jesolo ponte del Primo maggio verso il sold out : Venezia, 27 apr. (AdnKronos) – ponte del Primo maggio, si va verso il tutto esaurito. Sono particolarmente positive le indicazioni che arrivano dalla rilevazione H-Beanchmark, relative al Primo vero ‘ponte” dell’estate, ovvero quello del Primo maggio, festività che porterà a Jesolo molti turisti, italiani quanto stranieri (soprattutto di lingua tedesca). ‘H-Benchmark” è un sistema che permette di avere, ...

Semi : 'Venezia stregata dal Turismo : urge rompere l'incantesimo' : Il sociologo veneziano Giovanni Semi, docente a Torino: 'Sotto la laguna scorre un fiume di capitale pronto a fagocitare ogni cosa, bisogna svelarlo'