Turchia | italiana ancora in stato di fermo | indagini sul suo pc

Fermata in Turchia cittadina italiana : 11.02 Bloccata ieri durante un controllo di polizia in Turchia, l'italiana Cristina Cattafesta è ancora in stato di fermo, senza che alcuna accusa sia stata formulata nei suoi confronti. La donna è stata Fermata nella provincia di Batman, regione a maggioranza curda nel sud-est turco. Era lì per svolgere attività di osservazione per l'Hdp - Partito democratico dei popoli, che unisce forze filocurde e della sinistra turca.