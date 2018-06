TURCHIA | ERDOGAN VINCE LE ELEZIONI | AKP PERDE 7 PUNTI Presidente rieletto | Osce denuncia

La vittoria (non scontata) di Erdogan e le velleità neo-ottomane della TURCHIA : A qualcuno sarà parsa scontata la vittoria di Recep Tayyip Erdogan alle elezioni presidenziali di ieri in Turchia. Non lo era...

Cosa cambia adesso in TURCHIA dopo la rielezione di Erdogan : Poi ha confermato il suo impegno di politico, dicendo che rimarrà in politica finché in Turchia non ci sarà l'eguaglianza. Potrebbe diventare il prossimo Segretario di CHP, il secondo partito del ...

Elezioni in TURCHIA - trionfa il 'sultano' Erdogan. L'opposizione curda in Parlamento : In politica estera egli intende proseguire il sostegno ai gruppi 'ribelli' ed estremisti islamici in lotta contro il presidente Bashar al-Assad in Siria, utili alleati nella lotta contro i movimenti ...

TURCHIA : Ince - 'accetto vittoria Erdogan' : ANSA, - ISTANBUL, 25 GIU - "La competizione non è stata equa, ma accetto che , Recep Tayyip Erdogan, ha vinto". Così Muharrem Ince, principale candidato dell'opposizione nel voto presidenziale in ...

TURCHIA Sarà superpresidente almeno fino al 2023 - Erdogan il sultano. : ... Erdogan ha annunciato la propria vittoria, affermando che "con una partecipazione al 90% circa, la Turchia ha dato un esempio di democrazia a tutto il mondo". Congratulandosi poi con gli altri ...

Elezioni TURCHIA : Erdogan trionfa - la lira rimbalza : ... visto che non ci saranno probabilmente cambiamenti nelle strategie di Erdogan che possano supportare il rilancio dell'economia del Paese. Per questo motivo, fanno notare gli analisti, dopo le ...

Presidenziali TURCHIA : trionfa Erdogan - vola la lira turca : La priorità per il nuovo esecutivo sarà l'economia, dopo il crollo della lira turca che negli ultimi due mesi ha perso il 20% del suo valore. Positiva la reazione della lira turca : questa mattina la ...

TURCHIA - Erdogan stravince : ora avrà poteri quasi assoluti : Il verdetto è chiaro: Erdogan ha vinto. Anzi, ha stravinto. Perché non solo è stato riconfermato presidente al primo turno con un rassicurante

TURCHIA - trionfo di Erdogan ma l'opposizione protesta : La priorità per il nuovo esecutivo sarà l'economia, dopo il crollo della lira turca che negli ultimi due mesi ha perso il 20% del suo valore. " La competizione non è stata equa , ma accetto che Recep ...

Erdogan vince le elezioni in TURCHIA e conquista nuovi poteri presidenziali : Aveva già dato per certa la sua vittoria ieri sera, a urne chiuse da poche ore e nonostante la Commissione elettorale suprema della Turchia (YSK) non avesse ancora annunciato i risultati ufficiali. Il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva dichiarato che la sua Alleanza si è assicurata la maggioranza