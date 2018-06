Turchia | Erdogan trionfa | ma l' opposizione grida ai brogli

Elezioni Turchia : Erdogan verso la riconferma con il 53% delle preferenze. L'opposizione parla di brogli : PRIMAPRESS, - ISTAMBUL - Le Elezioni in Turchia vedrebbero il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan , con una riconferma che sfiora il 53% e con un tasso di partecipazione di circa il 90%. Intanto c'...

Elezioni in Turchia - Erdogan oltre il 52% dei voti : È ancora il Sultano a vincere. Recep Tayyip Erdogan, capo dello stato uscente, ha trionfato nelle Elezioni anticipate in Turchia con oltre il 52% dei voti. «Una vittoria della democrazia» ha detto il presidente ai suoi sostenitori. Davanti a lui ha un mandato di 5 anni con poteri rafforzati, quasi assoluti con le ultime riforme fatte. A trionfare è anche la coalizione che sostiene Erdogan che ha ancora la maggioranza assoluta in Parlamento. ...