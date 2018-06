Turchia | Erdogan rieletto presidente | «È una vittoria della democrazia»

Turchia - Erdogan dichiara vittoria. L'opposizione contesta il voto : Recep Tayyip Erdogan dichiara vittoria: «Gli elettori mi hanno conferito il mandato come presidente» nonostante i risultati non ancora ufficiali. Con

Turchia - Erdogan dichiara vittoria. L’opposizione contesta il voto : Recep Tayyip Erdogan dichiara vittoria: «Gli elettori mi hanno conferito il mandato come presidente» nonostante i risultati non ancora ufficiali. Con il 95% dei seggi scrutinati, il...

ELEZIONI Turchia - ERDOGAN OLTRE 52%/ Ultime notizie - presidente "vittoria della democrazia" : proiezione seggi : ELEZIONI in TURCHIA , Ultime notizie e sondaggi: ERDOGAN contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: verso maggioranza presidente (Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:09:00 GMT)

Turchia - Erdogan trionfa : 'Vittoria della democrazia' Boom nazionalisti in Parlamento è maggioranza assoluta : Per il nuovo esecutivo la priorità sarà l'economia dopo il crollo della lira turca che negli ultimi due mesi ha perso il 20%. Con le nuove prerogative, Erdogan ha già annunciato di voler mettere ...

Turchia - Erdogan : «Ho vinto - il popolo lo ha voluto» Foto Lo sfidante : «Dati manipolati» : Erdogan ha conquistato più del 50% dei voti, la soglia necessaria poter rimanere al suo posto al primo turno, senza ricorrere ad un turno di ballottaggio. I curdi entrano in Parlamento

Turchia al voto - maggioranza assoluta per ErdoganIl presidente : "E' la vittoria della democrazia" : La coalizione di Erdogan prende il 52% ma l'opposizione contesta il risultato che darebbe ampissimi poteri al presidente .

Turchia - lo scrutinio incorona Erdogan Ma l'opposizione 'Dati manipolati' : In Turchia c'è chi ha iniziato a festeggiare dalla prima serata e chi promette ricorsi. Chi canta e chi sulle catene su WhatsApp urla ai brogli e incita gli altri a non mollare perché non è finita. ...