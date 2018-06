Tumori femminili | arriva a Roma l' iniziativa per aumentare l' informazione sul test BRCA

Torna l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di AIRC - il fiore simbolo della lotta contro i Tumori femminili : Domenica 13 maggio in 3.700 piazze Torna l’Azalea della Ricerca dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, un regalo speciale per festeggiare le mamme e tutte le donne. Questo fiore, simbolo della salute femminile, ha permesso ad AIRC, solo negli ultimi 5 anni, di investire oltre 64 milioni di euro per sostenere 498 progetti di Ricerca e 126 borse di studio per studi sulla prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori ...