Tuffi | Europei juniores 2018 | tutti gli azzurri convocati Chiara Pellacani la stella

Tuffi - Europei juniores 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 25 giugno al 1° luglio gli Eurojunior di Tuffi entreranno nel vivo ad Helsinki (Finlandia) e l’Italia vorrà ben figurare per iniziare a guardare al futuro con fiducia e costruire una squadra che possa garantire un ricambio generazionale adeguato a livello seniores. Di seguito l’elenco dei convocati del tecnico Domenico Rinaldi: Davide Baraldi (CC Milano), Maia Biginelli (Fiamme Oro), Stefano Belotti (Bergamo Tuffi ), Riccardo ...

Tuffi : le prospettive dell’Italia verso gli Europei e le speranze di medaglia. Bertocchi e Tocci punti di riferimento : Ultimo fine settimana importante per i Tuffi italiani. A Torino si sono svolti gli Assoluti Indoor, prima tappa di qualificazione agli Europei di luglio. Proprio la manifestazione continentale è il grande obiettivo di questa stagione per una squadra azzurra che punta ad essere protagonista in Scozia a luglio. Dagli assoluti di Torino arrivano le conferme di Elena Bertocchi e Giovanni Tocci. La milanese e il cosentino sono assolutamente le punte ...