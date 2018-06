Trump | stop a investimenti cinesi in aziende USA

Trump : “Stop aiuti ai Paesi che ci mandano migranti” : Trump: “Stop aiuti ai Paesi che ci mandano migranti” Trump: “Stop aiuti ai Paesi che ci mandano migranti” Continua a leggere L'articolo Trump: “Stop aiuti ai Paesi che ci mandano migranti” proviene da NewsGo.

Trump : "Stop alle esercitazioni in Corea finché trattiamo con Pyongyang" : Dopo la storica firma dell'accordo tra Kim Jong-un e Donald Trump arriva un altro segnale importante dagli Stati Uniti: sospese "a tempo indeterminato" le esercitazioni militari nella penisola Coreana. La notizia arriva direttamente dall"amministrazione americana, a conferma delle buone intezioni di Washington affinché l'intesa tra i due leader produca gli auspicati effetti positivi. Al solito Trump ha affidato a Twitter il proprio commento: ...

Nord Corea - Trump : “Stop sanzioni dopo completa denuclearizzazione” : Nord Corea, Trump: “Stop sanzioni dopo completa denuclearizzazione” Nord Corea, Trump: “Stop sanzioni dopo completa denuclearizzazione” Continua a leggere L'articolo Nord Corea, Trump: “Stop sanzioni dopo completa denuclearizzazione” proviene da NewsGo.

Nord Corea - Trump : 'Stop sanzioni dopo completa denuclearizzazione' : "Le sanzioni contro la Corea del Nord rimarranno in vigore fino alla completa denuclearizzazione della penisola". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nella conferenza stampa seguita al ...

Russiagate - Trump può ordinare stop : 4.27 Trump ha probabilmente il potere di perdonarsi nella vicenda del Russiagate ma non ha intenzione di farlo. Lo ha affermato il capo del team dei legali del presidente Usa, Giuliani, mentre il New York Times ha pubblicato un documento,finora segreto, inviato a gennaio dagli avvocati di Trump a Mueller,il procuratore che indaga sul Russiagate. Il documento spiega come il presidente Trump abbia il potere assoluto di porre fine alle ...

Nfl - stop ai giocatori in ginocchio durante l'inno. Società multate - la vittoria di Trump : Kaepernick fu seguito da molti altri colleghi della sua e di altre squadre, e la campagna #taketheknee, mettiti in ginocchio, ben presto dilagò a molti altri sport facendo proseliti tra star del ...

Corea - ombre sulla pace : "No a incontro con Trump se si chiede lo stop al nucleare" : Cambio di toni della Corea del Nord che dice di non voler rinunciare al nucleare in cambio di aiuti economici

Pyongyang minaccia di far saltare incontro Kim-Trump : “Inutile se è per chiedere stop nucleare unilaterale” : Pyongyang minaccia di far saltare incontro Kim-Trump: “Inutile se è per chiedere stop nucleare unilaterale” Pyongyang minaccia di far saltare incontro Kim-Trump: “Inutile se è per chiedere stop nucleare unilaterale” Continua a leggere L'articolo Pyongyang minaccia di far saltare incontro Kim-Trump: “Inutile se è per chiedere stop nucleare unilaterale” proviene da NewsGo.

Kim - no incontro se stop Trump a nucleare : ANSA, - PECHINO, 16 MAG - Il presidente americano Donald Trump sarà un "leader fallimentare" se segue i suoi predecessori. E in tal caso non c'è alcun interesse a tenere il summit tra leader il 12 ...

Corea Nord - no Kim-Trump se stop nucleare unilaterale : Il presidente americano Donald Trump sarà un "leader fallimentare" se segue i suoi predecessori. E in tal caso non c'è alcun interesse a tenere il summit tra leader il 12 giugno se basato sulla ...

Stop Nucleare - Trump ringrazia Kim : ANSA, - NEW YORK, 13 MAG - Il presidente americano ha ancora una volta ringraziato Kim Jong-un su Twitter. "La Corea del Nord ha annunciato che questo mese prima del grande summit del 12 giugno ...

“I miei mondi distopici ricordano l’America di Trump e c’è solo da avere paura” : "Alla fine degli anni Cinquanta e agli inizi dei Sessanta non c'erano i telefoni cellulari né i pc, non c'erano i social media né internet. Non c'erano i fax, le macchine da scrivere elettriche, non c'era la pillola come non c'erano i collant; in Nord America non c'era nemmeno il cappuccino, visto che il latte macchiato non aveva ancora sferrato il suo furtivo attacco dall'Europa e non si era infiltrato nel flusso sanguigno della ...

MAY - MACRON E MERKEL : “STOP DAZI - EUROPA SI DIFENDE”/ Trump - “Ue creata per approfittarsi degli Usa” : DAZI Usa: MERKEL, MACRON e May contro Trump: “STOP o l'EUROPA si difenderà”. Intesa tra Germania, Francia e Regno Unito anche sull'Iran(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:16:00 GMT)

Dazi Usa : Merkel - Macron e May contro Trump/ “Stop o l'Europa si difenderà”. Intesa anche sull'Iran : Dazi Usa: Merkel, Macron e May contro Trump: “Stop o l'Europa si difenderà”. Intesa tra Germania, Francia e Regno Unito anche sull'Iran(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:17:00 GMT)