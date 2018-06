Tre modelli di Samsung Galaxy S10 | uno con tripla fotocamera | le ultime

optimaitalia

: Tre modelli di #SamsungGalaxyS10, uno con tripla fotocamera: le ultime - OptiMagazine : Tre modelli di #SamsungGalaxyS10, uno con tripla fotocamera: le ultime - luciacozzolin : RT @LazioInnova: Si è concluso il #SummerCamp organizzato da #LazioInnova con Fondazione @IBMItalia per la costruzione di modelli di busine… - Italpress : RT @LazioInnova: Si è concluso il #SummerCamp organizzato da #LazioInnova con Fondazione @IBMItalia per la costruzione di modelli di busine… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Ritorna prepotentemente in scena ilS10, con ripresa del discorso da parte di Ice universe, apparso, soprattutto nell'ultimo periodo, ben informato sui fatti (non che prima fosse inaffidabile, tutt'altro, ma adesso la quantità di rumors prodotti si sta molto intensificando).La notizia che stiamo per darvi è di quelle grosse, che potrebbe farvi balzare dalla sedia: secondo quanto riportato da 'Etnews', potrebbero essere tre iprevisti: 'Beyond 0' con schermo da 5.8 pollici esingola (la versione base più economica, forse con display flat, anche se non è ancora detto), 'Beyond 1' con stessa diagonale, ma condoppia (il successo dell'attualeS9, con schermo curvo), e 'Beyond 2', con pannello da 6.2 pollici e(erede per antonomasia diS9 Plus, anch'esso con schermo contraddistinto da curvature), sulla falsariga ...