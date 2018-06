Trasporto aereo | maggio ancora molto positivo per traffico passeggeri

: Teleborsa, - Cresce il numero dei viaggiatori in transito ache può effettuare il controllo rapido dei passaporti. Da oggi, 6 giugno , i passeggeri in partenza dal primo scalo della Capitale ...

: Cresce il numero dei viaggiatori in transito ache può effettuare il controllo rapido dei passaporti. Da oggi, 6 giugno , i passeggeri in partenza dal primo scalo della Capitale con ...

: L’ENAC, Ente nazionale per l’aviazione civile, ha presentato oggi un rapporto relativo, tra le altre cose, ai, la nuova frontiera dell’evoluzione delcommerciale. L’attività` sulcommerciale suborbitale ha preso avvio dal ”Memorandum of Cooperation in the Development of Commercial Space Transportation” firmato dall’Enac e dalla Federal Aviation ...