Una 27enne romena, impiegata in un un negozio di pasta fresca a San Vito Lo Capo, nel trapanese, rischia di perdere unrimasto incastrato in una macchina per la lavorazione dell'impasto. Le pale si sarebbero azionate mentre la donna stava pulendo l'attrezzo. Per liberarla sono intervenuti i vigili del fuoco. La donna è stata portata in elisoccorso al Civico di Palermo.(Di lunedì 25 giugno 2018)