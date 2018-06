Tra Arabia Saudita e Qatar c'è un problema (anche) di diritti tv : C'è un problema di diritti televisivi tra Arabia Saudita e Fifa e in mezzo c'è beIN Sports, la sezione sportiva di beIN Media Group (Qatar), fino al 2014 controllata di Al Jazeera. E questo è un problema per la Fifa in quanto i canali beIN Sports, tra le altre cose, trasmettono, in Medio Oriente e N

Arabia Saudita-Egitto - Mondiali 2018 : sfida Tra deluse per chiudere con l’onore delle armi : Si chiude il Girone A di questi Mondiali di Russia 2018 con un match tra due squadre che, per un motivo o per un altro, hanno ampiamente deluso in questa Coppa del Mondo di calcio. Si sfidano, infatti, Arabia Saudita ed Egitto (alla Volgograd Arena alle ore 16.00 italiane) per decidere, sostanzialmente, chi concluderà il raggruppamento in terza posizione. Davanti, Russia e Uruguay, sono a punteggio pieno, e per cui irraggiungibili, e quindi ...

Da domani - domenica 24 giugno - le donne poTranno guidare in Arabia Saudita : Da domani, domenica 24 giugno, le donne potranno guidare in Arabia Saudita. L’abolizione del divieto di guida per le donne era stata annunciata nel settembre 2017 da Re Salman, il sovrano dell’Arabia Saudita, e fa parte di “Vision 2030”, un piano di The post Da domani, domenica 24 giugno, le donne potranno guidare in Arabia Saudita appeared first on Il Post.

Mondiali - paura in volo per la squadra dell’Arabia Saudita : fiamme dall’ala desTra [VIDEO] : Grande paura per la squadra e lo staff dell’Arabia Saudita, fortunatamente senza conseguenze. E’ accaduto questo pomeriggio durante il volo che trasportava la squadra e lo staff a Rostov, dove mercoledì alle 17 i sauditi torneranno in campo al Mondiale in Russia contro l’Uruguay. D’improvviso, dai finestrini sul lato destro dell’aereo sono apparse delle fiamme che venivano fuori dai motori sotto l’ala a causa ...

Mondiali - goleada Russia : Arabia Saudita Travolta 5-0 - Golovin show Il debutto Tra Putin e Robbie Williams Calendario|Partite in tv|Speciale : Esordio facile per i padroni di casa, con Golovin (che piace alla Juve) in evidenza: due assist e il gol finale su punizione

Mondiali - la Russia Travolge l'Arabia Saudita 5-0 al debutto. Putin in gloria - la sua reazione col principe arabo : Debutto migliore per la Russia al Mondiale di calcio non poteva esserci. La squadra di casa, davanti agli occhi di Vladimir Putin , schiaccia l' Arabia Saudita con un rotondo 5-0 nella gara di debutto ...

Pagelle Russia-Arabia Saudita 5-0 - Mondiali 2018 : Golovin devastante - Cheryshev enTra e fa la differenza : La Russia parte col piede giusto e all’esordio conquista una bella vittoria per 3-0 contro l’Arabia Saudita nella prima partita del gruppo A, match inaugurale dei Mondiali 2018 di calcio. I padroni di casa approcciano la gara con piglio deciso e passano subito in vantaggio con un colpo di testa di Gazinskiy. A raddoppiare ci pensa Cheryshev al termine della prima frazione. E così la ripresa è pura accademia e ci pensano il neo ...

Via ai Mondiali con 'El gasico' - la sfida energetica Tra Russia e Arabia Saudita : Cosa non da poco che avrà effetti su tutta l'economia mondiale. Il tutto al di fuori della cornice ufficiale del meeting Opec che si terrà il 22 giugno a Vienna. Proprio a rimarcare che oggi Russia e ...

Via ai Mondiali con “El gasico” - la sfida energetica Tra Russia e Arabia Saudita : Russia-Arabia Saudita oltre ad essere la partita che apre la 21esima edizione dei Mondiali di calcio rappresenta una sfida che ha tante implicazioni, soprattutto geopolitiche ed energetiche. Il match tra le squadre allenate da Stanislav Cherchesov e Juan Antonio Pizzi non ha di per sé una grande valenza sportiva ma può essere definito come il “derby del petrolio” o “El gasico”. Copyright geniale per definire ...

#MondialiMediaset - si parte! Russia - Arabia Saudita (diretta Canale 5 HD e Mediaset ExTra HD) : L’attesa è finita. Giovedì 14 giugno 2018, prende il via il Mondiale di Russia 2018. Su Mediaset, in esclusiva assoluta, si potranno vedere in diretta e in alta definizione tutte le 64 partite della competizione, a cominciare dal match inaugurale “Russia-Arabia Saudita”, in onda su Canale 5 alle 17.00 (ora italiana). La sfida, in programma allo stadio Luzhniki di Mosca, sarà trasmessa anche su ...

Mondiali 2018 - Pitana arbiTra la gara d'esordio Russia-Arabia Saudita : ROMA - Sarà il fischietto argentino Nestor Pitana ad arbitrare la partita inaugurale del Mondiale, in programma giovedì tra Russia e Arabia Saudita allo Stadio Luzhniki di Mosca, alle ore 17. Pitan ...

Italia-Arabia Saudita 2-1 - buona la prima per Mancini : Balotelli è sempre SuperMario - la nuova Nazionale è già Trascinata dal talento escluso dai vecchi senatori [FOTO e VIDEO] : 1/14 Spada/LaPresse LaPresse/Spada ...

Diretta/ Italia-Arabia Saudita - risultato live 1-0 - streaming video Rai : Traversa di Criscito! : Diretta Italia Arabia Saudita, streaming video Rai.tv: Roberto Mancini fa il suo esordio come CT della nazionale in questa amichevole di San Gallo.