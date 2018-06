Total white | idee di look in bianco

dilei

(Di lunedì 25 giugno 2018) Ilè un colore che va un po’ tutto l’anno (sì, anche d’inverno, se abbinato nel modo giusto!), ma in particolare d’estate: fresco, leggero, sa proprio da mare e da vacanze! Ma cosa possiamo indossare per avere unsuper e? Ecco qui qualche idea di outfit alla portata di tutte. Fonte Pinterestdiin: casual Forse è il modo più semplice di indossare questo colore: camicia bianca e jeans… e non sbagliate mai! Se avete il timore che il“allarghi” o non vi sentite a vostro agio con pantaloni troppo stretti da portare in figura, optate per camicie morbide e oversize, da indossare su pantaloni slim, oppure su abiti tagliati a trapezio o a palloncino, da portare rigorosamente con scarpe basse, sneakers o sandali. Fonte Pinterestdiin: business Un pantalone ...