Tortu | ' Non voglio fermarmi! Il mio obiettivo? Gli Europei di Berlino'

Atletica - Filippo Tortu : “Non mi fermo - voglio fare un record in ogni gara. Sono motivato per gli Europei” : Venerdì scorso Filippo Tortu è entrato nella storia dello sport italiano, diventando il primo atleta azzurro in grado di abbattere il muro dei 10 secondi nei 100 metri. Il 20enne lombardo ha fatto registrare al Meeting di Madrid il nuovo primato italiano in 9?99, battendo di 2 centesimi il precedente di Pietro Mennea che resisteva da 39 anni. Tortu guarda però già avanti e non vuole certo accontentarsi di questo risultato, ma con la grinta ...

Tortu Non si ferma : 'Punto sempre a un nuovo record' : TORINO - ' Non ho un tempo preciso in testa ma certamente non mi fermo qua dopo il record italiano. Punto a fare il mio personale in ogni gara a cui partecipo, già dalla prossima. Mi piacerebbe ...

Filippo Tortu : «Senza papà non sarei qui - ha sfidato tutti con gli allenamenti ed ecco il 9''99» : Come si riscrivono quasi 39 anni di sport in una notte senza perdere la testa? «Mah è che io ai 9'99 di venerdì sera a Madrid non ci sto proprio pensando. Nella mia mente c'è solo l'obiettivo ...

Atletica - cori e applausi a Malpensa per Filippo Tortu : “Il record? Lo sognavo da anni - ma non è stata un sorpresa” : “È stata una emoziona unica. Più che battere il record di Mennea è stato bello condividere la gioia di aver abbattuto il muro dei 10 secondi con la mia famiglia e il mio staff che mi hanno seguito a Madrid”. Queste le parole di Filippo Tortu all’arrivo a Malpensa dopo aver battuto il record sui 100 metri di Pietro Mennea. “Era un tempo che sognavo da anni. Non è stata una sorpresa perché nelle gare precedenti mi ero molto ...

Chi è Filippo Tortu - la 'Freccia' che dopo 39 anni ha archiviato Mennea - ma non il mito - : Io sono felice per questo risultato, ma Pietro ha fatto la storia dello sport Prima di lui ci sono riusciti il francese Christophe Lemaitre che nel 2010 corse in 9'98 e l'azero naturalizzato turco ...

Atletica - Filippo Tortu : “Battere i record di Mennea? Non ci penso - correre sotto i 10” sarebbe straordinario. Una medaglia agli Europei? Punto in alto…” : Filippo Tortu è indubbiamente il fenomeno del momento. Dopo il roboante 10.03 corso a Savona e l’esaltante 10.04 siglato al Golden Gala di Roma, il 19enne è entrato in una nuova dimensione e sogna a occhi aperti sui 100 metri. Il brianzolo viene già designato come l’erede di Pietro Mennea e tutta l’Italia punta su di lui per tornare a risplendere nell’Atletica leggera dopo anni molto difficili. Filippo si è aperto nella ...

Interrogatori ma non Torture - il capo della sicurezza dell’Uruguay si difende : “mai fatto del male a qualcuno” : Miguel Zuluaga, capo della sicurezza della nazionale di calcio dell’Uruguay, ha negato di aver partecipato alle torture perpetrate nell’ultima dittatura del paese Il capo della sicurezza della nazionale di calcio dell’Uruguay, Miguel Zuluaga, ha ammesso la sua partecipazione a Interrogatori dei detenuti durante l’ultima dittatura nel paese (1973-1985), ma ha negato di aver torturato o visto altri farlo, come accusano ...

I giudici : "Aberrante poter chiedere il danno d'immagine per gli assenteisti e non per le Torture del G8" : La Corte dei Conti di Genova ha solelvato questione di legittimità costituzionale del cosiddetto "lodo Bernardo"

'In Cecenia non ci sono gay' : la Russia nega Torture agli omosessuali - : Il ministro della Giustizia russo respinge davanti al Consiglio Onu per i diritti umani, le accuse di violenze contro gli omosessuali denunciate dal quotidiano Novaja Gazeta. E aggiunge: "Non siamo ...

Atletica - Filippo Tortu : 'Sto bene - non vedo l'ora di gareggiare. Jacobs? Fortissimo - ma non c'è rivalità. Voglio il personale' : La collaborazione con Fabrizio Donato e Andrew Howe è invece rimasta legata ai suoi soggiorni a Roma visto che è iscritto alla facoltà di economia alla Luiss. Il 20enne ha definito anche il ...

Atletica - Filippo Tortu : “Sto bene - non vedo l’ora di gareggiare. Jacobs? Fortissimo - ma non c’è rivalità. Voglio il personale” : Filippo Tortu è pronto per fare il proprio debutto stagionale: l’appuntamento è per domenica a Rieti dove correrà un 100m. Il velocista non gareggia all’aperto dallo scorso 9 agosto quando disputò la semifinale dei 200m ai Mondiali di Londra, poi soltanto due sgambate sui 60m a Berlino. Il 20enne inizierà dunque dal Guidobaldi la sua marcia di avvicinamento agli Europei e lo stato di forma è dei migliori come ha dichiarato alla ...

Amnesty - 1 su 2 non sa Tortura è reato : ANSA, - ROMA, 10 MAG - In Italia la tortura è un reato dallo scorso luglio, ma 1 italiano su 2 non lo sa. Tra coloro che sanno dell'esistenza del reato di tortura in Italia, il 48%, sei su 10 ...

Egitto - l’isolamento come forma di Tortura. I detenuti non vedono le famiglie per anni : Un nuovo rapporto diffuso oggi da Amnesty International rivela che in Egitto le persone detenute con accuse politicamente motivate sono sottoposte a lunghi periodi d’isolamento, a volte di parecchi anni: una prassi che equivale alla tortura. Il rapporto esamina la situazione di 36 prigionieri detenuti in isolamento prolungato, sei dei quali isolati illegalmente dal mondo esterno sin dal 2013. Oggetto della ricerca sono state 14 prigioni in ...