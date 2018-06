Torre Annunziata - Vittima dei bulli stabiesi | dal Comune solidarietà al 53enne ciclista

Tribunale di Torre Annunziata accoglie ricorso per scatti stipendiali : Un ricorso per il riconoscimento degli scatti stipendiali possono farlo anche i docenti precari. Tanto il personale della scuola primaria e dell’infanzia, quanto quello della secondaria di I e II grado. Lo Studio Legale Santonicola, di cui in allegato rimettiamo gli estremi per proporre il ricorso in questione, ci notifica circa l’accoglimento di un ricorso […] L'articolo Tribunale di Torre Annunziata accoglie ricorso per ...

Torre Annunziata. Crolla solaio. Paura - ma due anziani sono illesi : Torre Annunziata. Panico in traversa Siano, zona sud città. La scorsa sera, intorno alle ore 22 e per cause ancora da chiarire, parte di un solaio e di un parapetto hanno ceduto, distaccandosi da una ...

Torre Annunziata. Pioggia e disagi al confine con l'area vesuviana. Cittadini rabbiosi su Facebook : Torre Annunziata. Un improvviso ma costante temporale estivo, basta questo e la città si allaga. La denuncia corre sui social. I Torresi tuonano contro il Comune, secondo molti è colpevole di inerzia: ...

Accoltella il padre alla gola - tenta la fuga : fermato a Torre Annunziata : tentato omicidio del padre, arrestato 20enne. I carabinieri di Torre Annunziata e di Pompei sono intervenuti nell'abitazione di una coppia di coniugi , nella città mariana, dove il figlio minore - un ...

Torre Annunziata in tilt per il salvataggio di un gattino intrappolato : Torre Annunziata - Traffico bloccato, autobotte dei vigili del fuoco a lampeggianti accesi e tanti curiosi. A suscitare interesse e curiosità non è classico caso di cronaca che racconta di crolli, ma un piccolo gattino intrappolato tra ruota e motore di un auto nel parcheggio antistante il commissariato di polizia oplontino. Quattro pompieri hanno lavorato per ...

Festa provinciale del mini-basket nella Villa comunale di Torre Annunziata : Festa provinciale del mini-basket a Torre Annunziata . Domenica 27 maggio, dalle ore 9,30 alle ore 12, la Villa comunale di via Marconi si trasformerà in un piccolo Villaggio della pallacanestro , con ...

Torre Annunziata : studenti salvano la propria insegnante disabile : Ultimamente la scuola è sempre più additata per il problema del bullismo , un triste fenomeno che dopo aver visto come vittime i compagni, sta ora paurosamente dilagando anche a danno degli insegnanti.

Torre Annunziata - 'Il Filo di Arianna' -Tessere Opportunità - presentato il progetto a Palazzo Criscuolo : 'L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di supportare e sostenere progettualità che consentano alle donne l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro - afferma Mariano -. I numeri ...

Torre Annunziata - prof disabile si sente male in casa : salvata dagli studenti : Questa è una storia che Edmondo De Amicis avrebbe potuto scrivere il suo “Cuore”. La storia di una professoressa rimasta sul pavimento per 48 ore, incosciente, finché i suoi studenti si sono allarmati per la sua assenza da scuola e l’hanno salvata. È grazie a loro se la docente dell’istituto tecnico Cesaro di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è stata soccorsa dai medici ed è riuscita a tornare al suo lavoro. ...

Torre Annunziata - il nonno stupra la nipotina e la madre della bimba lo denuncia dal carcere : Mentre la mamma era in carcere, il nonno paterno avrebbe abusato di lei, quando aveva solo 12 anni. Quando la figlia si è confidata con la madre, la donna, keniota ma residente in Italia da oltre 25 ...