Torna in tutta Italia dal 2 al 12 agosto Calici di Stelle

Superenalotto - Torna il 6 : vincitori in tutta Italia - l’elenco delle ricevitorie fortunate : Centrato il “6” al Superenalotto: vinti oltre 51 milioni grazie a un sistema “a caratura” giocato attraverso la bacheca dei sistemi Sisal. Le 45 quote da 7 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal in diverse città Italiane. Ogni quota vale circa un milione di euro. La sestina vincente: 4, 17, 29, 55, 67, 70 - Jolly 72 - SuperStar 49.Continua a leggere

Lasciano la figlia a dormire nella culla - quando Tornano a controllarla gli cade il mondo addosso. Aveva solo 7 mesi : una vicenda atroce e purtroppo tutta italiana : È il timore di ogni genitore: una fatalità in grado di realizzare il peggior incubo, la morte di un figlio. Non c’è dolore più grande nel raccontare una vicenda terribile e agghiacciante accaduta a Milano. Una neonata di 7 mesi è morta nella mattinata del 18 giugno dopo aver ingerito un piccolo tappo. La piccola è stata portata subito all’ospedale Buzzi, nella zona nord ovest della città, ma non c’è stato nulla da fare. La ...

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi Tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

La protezione civile : Tornano temporali forti su tutta la Regione : La sala operativa dirama un avviso per il maltempo e la criticità meteorologica. Possibili rovesci anche significativi anche sull'Isontino e la costa

Tutor spenti - in autostrada Tornano gli autovelox : 108 postazioni fisse in tutta Italia : Il sistema di controllo della velocità in autostrada non funziona più, ma la caccia agli automobilisti che superano i limiti di velocità è sempre aperta: oltre alle postazioni fisse, arrivano anche quelle mobili, pistole laser e altri sistemi di rilevazione di velocità per la Polizia Stradale.Continua a leggere

Intellivision Entertainment riTorna nel mercato delle console con una macchina pensata per tutta la famiglia : Intellivision Entertainment ritorna nel mercato delle console con un nuovo dispositivo pensato per tutta la famiglia, riporta Dualshocksers.Ebbene l'azienda ha infatti annunciato l'arrivo di una console "semplice, conveniente e per tutta la famiglia", oltre a questo non si sa altro per il momento.Per ulteriori dettagli in merito non resta che attendere la fine dell'estate, ulteriori informazioni verranno infatti comunicate a partire dal primo di ...

Freddo e maltempo in tutta la Gallura. Sul Gennargentu Torna la neve : termosifoni accesi nelle scuole : Le previsioni meteo per la giornata. Nuvole, vento e Freddo a Olbia e in tutta la Gallura. Ma per il momento pare scongiurata la pioggia. Stamattina le previsioni davano tempo incerto per tutta la ...

Giulia Marchisio Torna alle gare con una rampa tutta nuova : ... anzi ottime notizie per Giulia Marchisio, la ragazzina disabile di Asti salita alla ribalta delle cronache sportive nei mesi scorsi per gli ottimi risultati ottenuti praticando lo sport denominato ...

Judo - Alessandra Prosdocimo trionfa a Sarajevo in una finale tutta azzurra! Italia in testa tra i cadetti a Cluj - Elios Manzi Torna a vincere a Terni : L’Italia si prende la scena a Sarajevo (Serbia), dove è in corso l’European Cup. Gli azzurri hanno monopolizzato i primi due gradini del podio nella categoria -78 kg, in cui ha trionfato Alessandra Prosdocimo, che ha sconfitto la compagna di squadra Giorgia Stangherlin al termine di una finale in cui è risultata decisiva l’assegnazione della terza penalità alla campionessa Italiana. Ottima anche la prova Luca Ardizio, secondo nella ...

Nina Zilli Torna sui palchi di tutta italia con il suo “Ti Amo Mi Uccidi Tour” : Nuovi appuntamenti live per Nina Zilli che annuncia i primi concerti del suo “Ti Amo Mi Uccidi Tour”. L’artista torna onstage, la sua dimensione più congeniale, dopo la tournée invernale e la partecipazione al 68° Festival di Sanremo con il brano “Senza Appartenere”. Accompagnata sul palco da Riccardo Gibertini “Jeeba” (tromba, trombone, dub, tastiere), Antonio Vezzano “Heggy” (chitarre), Nicola Roccamo “Nico” (batteria), Lucio Enrico Fasino ...