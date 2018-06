Torino | sorpresa Bruno Peres Va verso il no | saudade o strategia?

Calciomercato Torino - si profila una cessione a sorpresa : Calciomercato Torino – Il Torino al lavoro per la prossima stagione, il presidente Cairo attivissimo per costruire la la squadra da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. Nonostante le ultime voci i granata sono sempre ad un passo da Bruno Peres della Roma ed anche per il difensore Lucas Verissimo, nelle ultime ore trattativa anche in uscita che potrebbe concretizzarsi presto. Sinisa Mihajlovic ha firmato con lo Sporting Lisbona ed adesso ...

Sorpresa Torino - Ansaldi saluta Iago Falquè : “è stato venduto” : Iago Falquè è stato ceduto, questa la notizia rivelata da Ansaldi ai tifosi del Torino, una news alla quale i supporters avrebbero fatto volentieri a meno “Fratello… Pensare che già non ti vedremo più. La gente non lo sa che sei già stato venduto. Però io lo so. E anche Rincon lo sa… Ci mancherai fratello…”. Questo il commento di Ansaldi, calciatore del Torino, ad una foto pubblicata oggi da Iago Falquè. Parole che ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli da sogno - sorpresa di Parma e Fiorentina - i nomi per il Torino : Calciomercato Serie A, tutte LE trattative DEL giorno – trattative di Calciomercato sempre più calde, oggi movimenti molto importanti. Il Calciomercato del Torino entra nel vivo, in particolar modo a tenere banco sono le mosse del presidente Cairo che ha dimostrato tutta l’intenzione di rinforzare la rosa, la prima mossa è stata veramente importante con il ritorno di Bruno Peres, l’esterno può sicuramente rappresentare l’arma in più per ...

Calciomercato Torino - mossa a sorpresa nelle ultime ore : Calciomercato Torino – Il mercato del Torino entra nel vivo nelle ultime ore mosse a sorprese da parte del presidente Cairo, Didier N’Dong è ad un passo. Il centrocampista gabonese del Sunderland è vicinissimo alla firma col club granata. Skysport UK parla di accordo vicino, con un trasferimento che si aggirerà attorno ai 6,6 milioni di sterline, circa 7,5 milioni di euro. Il centrocampista ha disputato 18 gare in questa stagione nel ...