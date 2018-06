Torino | il Nizza si fa avanti per Niang | la situazione

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia lancia la corsa : si viaggia verso l’asse Milano-Torino? Si sogna l’organizzazione : La corsa verso l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è ormai lanciata e l’Italia non vuole tirarsi indietro. Il nostro Paese è in piena lotta per essere designato dal CIO (appuntamento il prossimo anno): dopo il ritiro forzato di Sion e Sapporo, il Bel Paese se la deve vedere contro Graz (Austria), Stoccolma (Svezia), Calgary (Canada) ed Erzurum (Turchia). Il sogno di poter ospitare la rassegna a cinque cerchi è più vivo ...

Morta Noemi Carrozza - 20 anni - stella del nuoto sincronizzato. La ragazza vittima a Roma di un incidente in moTorino : Roma - Tragedia nel nuoto sincronizzato e in tutto lo sport italiano. La sincronette azzurra Noemi Carrozza è Morta in seguito a un incidente in motorino a Roma. La giovanissima atleta avrebbe...

