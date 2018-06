Torino | Edera rinnova fino al 2023

Ufficiale - Edera rinnova con il Torino fino al 2023 : Torino - Adesso è anche arrivata l'ufficialità. Il Torino e Simone Edera insieme fino al 2023 come anticipato da Tuttosport. ' Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnova to il ...

