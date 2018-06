Torino | a San Giovanni gli irriducibili dei fuochi artificiali | show pirotecnico

Torino - addio ai fuochi d’artificio : tutti con gli occhi al cielo per i droni luminosi. La festa di San Giovanni è da record : Ha fatto il tutto esaurito lo spettacolo dei droni, nel cielo di Torino, che per la prima volta ha sostituito i tradizionali fuochi d’artificio di San Giovanni, il santo patrono della città. Sono stati oltre 30 mila i torinesi accorsi in centro per lo show luminoso sopra piazza Castello. Tanti anche quelli costretti dalle rigide misure di sicurezza a tornare a casa quando i varchi, alle 22 circa, hanno iniziato a chiudere perché la piazza ...

Torino : Appendino a giudizio per Piazza San Carlo : Chiara Appendino, sindaco di Torino, è tra i 15 rinviati a giudizio per i fatti di Piazza San Carlo. Le accuse mosse dalla procura del capoluogo piemontese sono per tutti gli imputati di disastro, lesioni e omicidio colposo. L'indagine verte sull'organizzazione e gestione dell'evento di Piazza.Piazza San Carlo: cosa successeIl 3 giugno 2017 mentre una folla di 30.000 persone stava seguendo la finale di Champions League tra Juventus e Real ...

La musica dei Subsonica alla Festa di San Giovanni a Torino per del ritorno con il nuovo album : La musica dei Subsonica alla Festa di San Giovanni a Torino animerà i 200 droni guidati da un pilota remoto, con i quali si andranno a celebrare i festeggiamenti in programma per i prossimi giorni. Lo show, già definito unico, darà spazio a oltre 4 miliardi di combinazioni possibili, arricchite dalla musica della band torinese che conferirà un tocco di particolarità in più a quanto si è pensato per la Festa di San Giovanni. Tanti i brani del ...

Intesa Sanpaolo - Messina : abbiamo messo motore di sviluppo a Torino : "Il settore assicurativo è un volano dell'economia, porta assunzioni, investimenti in formazione con l'avvio di un grande master e nell'intelligenza artificiale" - ha aggiunto -. "E' la prova del ...

