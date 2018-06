Tifosi dell' Iran troppo rumorosi

Cristiano Ronaldo disturbato sotto l'hotel del Portogallo dai Tifosi dell'Iran : lui chiede silenzio : Cori, chiasso, canti, tamburi tutta la notte: metodi utilizzati in ogni parte del mondo, e rispolverati anche in Russia per provare a disturbare il sonno dei portoghesi e non farli rendere al meglio ...

Cristiano Ronaldo - Mondiali 2018/ Video - i Tifosi dell'Iran fanno chiasso sotto l'hotel : "devo dormire!" : Cristiano Ronaldo, Mondiali 2018: curioso siparietto per la stella del Portogallo, con i tifosi dell'Iran che hanno fatto chiasso sotto l'hotel in cui alloggiano i lusitani(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:42:00 GMT)

Il Milan trema per la stangata dell’Uefa : il club prova ad “intenerire” i Tifosi con un messaggio social : Il Milan ha voluto mandare un messaggio social ai propri tifosi, per spiegare quanto di buono fatto nell’anno di gestione di Fassone Il Milan, come noto, è in attesa della stangata dell’Uefa in merito al Fair Play finanziario. Le voci di corridoio parlano della possibile esclusione dalle coppe europee e di una multa salata per non aver rispettato i paletti imposti dal massimo organo calcistico europeo. Il club rossonero, ha provato a ...

Nainggolan-Inter - è fatta : i dettagli dell’operazione - 40 milioni “bugiardi” i Tifosi della Roma non ci stanno! : Nainggolan-Inter, si conclude la trattativa dell’estate volge al termine, una conclusione che sembra deludere i supporters giallorossi Nainggolan-Inter, affare fatto. Il centrocampista belga, escluso a sorpresa dal Mondiale russo, ritroverà mister Spalletti in nerazzurro. Tanto desiderato ed inseguito il centrocampista della Roma, che lascia dunque il club che lo ha lanciato nel grande calcio dopo gli albori al Cagliari. Skysport ha reso ...

Viviano commosso : il saluto ai Tifosi della Sampdoria [FOTO] : Emiliano Viviano ha voluto salutare i tifosi della Sampdoria prima di firmare il nuovo contratto con lo Sporting de Portugal “Saluterò con calma, devo trovare le parole… una cosa però la dico, quanto è bella la Sampdoria”. Emiliano Viviano si congeda dalla sua Sampdoria, con un breve messaggio postato su Instagram nel quale lascia presagire un seguito. Magari una lettera per dire addio a quei tifosi che tanto bene gli hanno ...

Inter - Nainggolan è nerazzurro : ecco la risposta del belga ai Tifosi della Roma : L’Inter ha piazzato il colpo Radja Nainggolan, i nerazzurri a questo punto si candidano ad essere grandi protagonisti nella prossima stagione, il belga rappresenta infatti un top player. La conferma dell’accordo arriva direttamente dal calciatore: “Non credete che stia bene pensando di lasciare Roma, ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte”. Sono parole del quasi ex Roma che sul proprio profilo Instagram ha ...

Mondiali 2018 Russia - i Tifosi di Senegal e Giappone raccolgono la spazzatura dello stadio : FOTO : I sostenitori di Giappone e Senegal, dopo che le loro Nazionali hanno raccolto un sorprendente successo nella gara d'esordio del girone che li vede entrambe coinvolte, non hanno perso troppo tempo nei ...

Donnarumma agita il web : i Tifosi della Roma bocciano la voce di mercato : Roma - Gigio Donnarumma alla Roma con il fratello? Una voce di mercato clamorosa quella che - ripresa da molti siti dedicati ai giallorossi - sta agitando il web nelle ultime ore. Una voce che sembra ...

I Tifosi della Russia sono contenti - molto contenti : Le foto dei festeggiamenti dopo la vittoria di ieri contro l'Egitto ai Mondiali, che ha avvicinato la Russia agli ottavi di finale The post I tifosi della Russia sono contenti, molto contenti appeared first on Il Post.

Al Circolo Canottieri Lazio la serata 'SEMPRE AMICI' per rinsaldare il legame tra i Tifosi dell' Inter e della Lazio : La resa dei conti finale, quel crudele show down tra Lazio e Inter che proprio all'ultima giornata di campionato ha deciso la zona Champions, non ha Interrotto il filo di amicizia che lega i tifosi ...

Lo Stadio va salvato dalle ruberie - i Tifosi facciano appello alle forze sane della città : I tifosi della Roma facciano un appello a tutte le forze sane della città affinché il progetto dello Stadio dei loro sogni venga salvato, nonostante gli imbrogli e le ruberie emerse in queste ore nelle carte dell'inchiesta della Procura di Roma che sta travolgendo la giunta M5s. La magistratura faccia il suo corso, ma i tifosi e l'AS Roma, società estranea alle vicende giudiziarie, devono continuare a sostenere con forza il ...

Pallotta shock : 'Nainggolan all'Inter - Alisson al Real' - Tifosi della Roma basiti! : Alisson e Nainggolan ceduti dalla Roma, questa la notizia clamorosa rivelata dal patron del club giallorosso James Pallotta "Alisson o Nainggolan al Napoli? No, De Laurentiis non vuole spendere tutti ...

Pallotta shock : “Nainggolan all’Inter - Alisson al Real” - Tifosi della Roma basiti! : Alisson e Nainggolan ceduti dalla Roma, questa la notizia clamorosa rivelata dal patron del club giallorosso James Pallotta “Alisson o Nainggolan al Napoli? No, De Laurentiis non vuole spendere tutti questi soldi. Alisson costa tanto, servono 78 milioni, è vicino al Real Madrid mentre Nainggolan andrà all’Inter”. Parole shock quelle rilasciate dal presidente della Roma James Pallotta ad Areanapoli.it. Interpellato in merito alla ...

Agguato ai Tifosi del Venezia prima della partita : arrestati due ultrà palermitani : Approfondimenti Tafferugli dopo Venezia-Palermo: ferito tifoso rosanero, bus danneggiato 7 giugno 2018 Scontri tra tifosi a Venezia, il racconto: 'Aggrediti con mazze e stanghe di ferro' - VIDEO 7 ...