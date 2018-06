Thello | il treno Milano-Parigi con cabine dotate di bagno e doccia privati GALLERY

sportfair

: In Francia con Thello, presentate a Milano le carrozze ipertecnologiche - markgrika : In Francia con Thello, presentate a Milano le carrozze ipertecnologiche - milanonelweb : In Francia con Thello, rinnovate 45 carrozze notte. Ecco come la vacanza inizia già in treno - milanonelweb : Tra Francia e Italia a bordo del treno Thello con menù tipici delle regioni attraversate: 'Coccoliamo il cliente' -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il nuovonotturno che collega la capitale francese con la città dipunta tutto sul confort offerto ai suoi passeggeri, società di Trenitalia, ha deciso di modernizzare le 45 carrozze dei treni che collegano la tratta Venezia,con lo scopo di offrire un servizio ai suoi passeggeri estremamente confortevole. Il restyling dei treniha portato soprattutto una grande novità, ovvero le nuoveconfort dedicate ad una o due persone. Queste specialioffrono un drink di benvenuto, la colazione, biancheria in cotone e prodotti per la toilette, ma soprattutto unprivato con WC e una comoda. Suesistono anche carrozze con cuccette più economiche da 4 o 6 posti, mentre i prezzi per la tratta Venezia-partono da 35 euro, mentre quelli per la tratta-Nizza-Marsiglia da 30 euro. L'articolo ...