The Last Night | il gioco in pixel art con stile cyberpunk assente all' E3 2018 ma è ancora

The Last Night : il gioco in pixel art con stile cyberpunk è stato assente all'E3 2018 ma è ancora in sviluppo : Se torniamo per qualche momento con la mente alla conferenza E3 2017 di Microsoft, potreste ricordare un gioco chiamato The Last Night, un interessante titolo in pixel art con un'atmosfera che ricorda da vicino Blade Runner.Alcuni si aspettavano di vedere il titolo anche quest'anno, purtroppo, però, non è stato mostrato nulla alla conferenza Microsoft, nemmeno nella parte dedicata ai giochi indie. Ma niente paura, poiché il gioco, nonostante ...

The Last of Us 2 spingerà il realismo al livello successivo - analisi tecnica : Fino a che punto l'innovazione tecnologica potrà spingersi sulla corrente generazione di console? Sony ha avuto un ruolo di rilievo all'E3 2018 con una serie di eccellenti trailer di gameplay tra cui spicca The Last of Us Part 2 di Naughty Dog. In superficie, il gioco appare grandioso, proprio come ci aspettavamo: i personaggi incredibilmente dettagliati e le ambientazioni ricche di particolari confermano che il titolo è in ottimo stato di ...

The Last of Us : Part II - tutto quello che sappiamo : Se si guarda ai prossimi anni dell'industria videoludica i progetti che al di là dei gusti attirano il grosso dell'attenzione del grande pubblico sono piuttosto evidenti. Il gioco di cui vi parliamo in questa sorta di speciale, merita un posto di rilievo in questo ambito gruppo per svariati motivi: è un'esclusiva PS4 (la console che a livello di numeri sta dominando il mercato), è il sequel di uno dei progetti più acclamati della storia dei ...

The Last of Us Part 2 non sarebbe stato sviluppato se Naughty Dog non avesse avuto nulla di importante da dire : The Last of Us sembrava un'esperienza completa nonostante il suo finale ambiguo, e non sarebbe stato sorprendente vedere il gioco originale come unico episodio della serie. The Last of Us Part 2, tuttavia, è reale e verrà sviluppato perché il team ha qualcosa di importante da dire.Come segnalato da Wccftech, parlando con Game Informer il direttore creativo di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha dichiarato che The Last of Us Part 2 non sarebbe stato ...

The Last of Us Parte 2 potrebbe snodarsi attraverso dei salti temporali : Sembra proprio che The Last of Us Parte 2 possa snodarsi secondo dei salti temporali nella trama, proprio come Naughty Dog ha già fatto con il DLC per il primo capitolo, The Last of Us: Left Behind.Ebbene, stando a quanto riporta Endgadget, gli sviluppatori potrebbero applica lo stesso espediente narrativo anche per l'attesissimo secondo capitolo della storia, recentemente mostrato all'E3 2018 con un trailer al cardiopalma.Riguardo quanto fatto ...

Programmi TV di stasera - domenica 17 giugno 2018. Fabrizio Corona ospite di Giletti - sul 20 al via The Last Kingdom : Fabrizio Corona e Massimo Giletti Rai1, ore 21.25: I bastardi di Pizzofalcone – Seconda Puntata Fiction di Carlo Carlei del 2016, con Carolina Crescentini, Riccardo Zinna, Gennaro Silvestro, Tosca D’Aquino, Luigi Petrucci, Alessandro Gassmann. Trama: La brillante risoluzione dell’omicidio della moglie del notaio è riuscita a sdoganare I Bastardi di Pizzofalcone. Un nuovo caso da risolvere arriva nel cuore della notte. Due anziane ...

The Last Ship 4 sul Canale 20 per la prima volta in chiaro : “L’ultimo atto” della terza stagione in onda il 16 giugno : Eric Dane ha ormai conquistato un posto fisso nella seconda serata di Canale 20 e i fan attendono con ansia The Last Ship 4. I nuovi episodi della serie con l'amato protagonista di Grey's Anatomy andranno in onda proprio di seguito alla terza e, in particolare, da domani, 17 giugno. Domenica porterà con sé la première di The Last Ship 4 andata in onda negli Usa ormai lo scorso anno e il cui primo passaggio italiano è stato su Premium Action ...

The Last of Us ha venduto oltre 17 milioni di copie a cinque anni dal lancio : Nella sua versione originale del 2013, The Last of Us già si affermava come un classico istantaneo grazie al suo incredibile storytelling e un gameplay caratterizzato da una grande grinta e impatto. Sono ormai passati cinque anni dalla sua uscita e Naughty Dog ha rivelato che il gioco ha avuto un ottimo successo negli anni successivi al lancio.Come riporta Dualshockers, sull'account Twitter ufficiale dello studio, Naughty Dog ha rivelato che ...

The Last Dance - una serie sulla vita di Michael Jordan presto su Netflix : L'annuncio è di qualche ora fa dopo una breve ma intensa trattativa. Il prossimo anno arriva The Last Dance , una serie di Netflix dedicata alla vita di Michael Jordan . Non sarà una vera e propria ...

E3 2018 : The Last of Us Part 2 : i nemici comparsi nel gameplay trailer sono i "Seraphites" - membri di un pericoloso culto religioso : A quanto pare, quelle spaventose persone viste in tutti i trailer e video di The Last of Us Part 2 finora, fanno Parte di un culto religioso.Alla conferenza E3 2018 di Sony, abbiamo finalmente ammirato il primo filmato di gameplay e, come avrete sicuramente già visto, nel video Ellie se la vedeva con un gruppo di persone seriamente intenzionata ad ucciderla.Tornano un po' più indietro, nel mese di ottobre dell'anno scorso, abbiamo visto un altro ...

The Last of Us Part 2 - Ellie sarà l’unico personaggio giocabile : che fine ha fatto Joel? : The Last of Us Part 2 è stato svelato all’E3 2018 con un trailer mozzafiato, che ha mostrato anche il gameplay per la prima volta. Ha svelato inoltre che la storia si baserà soprattutto su Ellie. Si è vista infatti Ellie in una scena molto dolce e intima, ma anche di una sessione gameplay tesa e violenta. Niente Joel in The Last of Us Part 2? In effetti dopo aver svelato il trailer, una versione estesa della demo è stata mostrata anche a porte ...

E3 2018 : Ellie sarà l'unico personaggio giocabile in The Last of Us Part 2 : Non ci sono più dubbi sul fatto che The Last of Us Part 2 è una storia in cui Ellie sarà la star principale, ma ora sappiamo che sarà anche l'unico personaggio giocabile.La demo del gioco presentata allo show E3 2018 di Sony è stata incredibilmente violenta, ma allo stesso tempo anche molto dolce. Come avrete visto, è stato mostrato uno scontro tra Ellie e i Seraphite, un culto i cui membri costituiscono alcuni dei nemici nel gioco.Come segnala ...

Druckmann : "la demo di The Last of Us Part II fake? Quelli erano tutti sistemi reali" : La demo di The Last of Us Part II mostrata nel corso della conferenza E3 2018 di PlayStation ha colpito nel segno proponendo un titolo che secondo quanto mostrato potrebbe alzare ancora di più l'asticella della qualità tipica delle produzioni di Naughty Dog.C'è però chi si pone delle inevitabili domande di fronte a una qualità così elevata: è tutto vero o come spesso accade si tratta di una demo che mostra elementi che nel gioco finale non ...

E3 2018 : le nuove immagini di The Last of Us Part 2 ci offrono uno sguardo ravvicinato a Ellie - Dina e Jesse : Come sequel dell'acclamato titolo originale, The Last of Us Part 2 sembra proporre lo stessa formula basata su personaggi di un certo spessore e sull'azione, elementi che hanno reso così avvincente il primo capitolo. Ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, possiamo dare uno sguardo alle nuove immagini di The Last of Us Part 2 dedicate proprio ai personaggi.Condivise dallo sviluppatore Naughty Dog, le immagini ci offrono uno sguardo ...