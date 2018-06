The Flash 5 regala una gravidanza ad Iris negli ultimi episodi? L’arrivo di Nora potrebbe

Da Arrow 7 a The Flash 5 allo spin off di The Originals e Riverdale 3 : ufficiali le date delle première di The CW : Da Arrow 7 a The Flash 5, da Legacies, lo spin off di The Vampire Diaries, a Supergirl 4 e Riverdale 3, finalmente le première delle date The CW sono ufficiali e gli amanti delle serie tv americane possono finalmente sentire profumo di autunno. Supernatural farà da traino per All American, per il reboot di Streghe e, alla fine, giovedì 25 ottobre anche per lo spin off di The Vampire Diaries e The Originals, ovvero Legacies. Questo è uno dei ...

In The Flash 5 la famiglia West-Allen si allarga : Jessica Parker Kennedy promossa a regular : Se già chi odiava l'idea di vedere Iris e Barry finalmente sposi ha dovuto farci i conti, in The Flash 5 dovrà fare appello a tutta la propria pazienza. La famosa Mistery Girl che per mesi ha girovagato intorno al velocista scarlatto e ai membri del team, è destinata a restare e non solo per i primi episodi e rivelare cosa l'ha spinta a viaggiare nel tempo, ma, a quanto pare, sarà una vera e propria protagonista della prossima ...

Il cast di The Flash 5 sul set con Hartley Sawyer e Danielle Nicolet pronti per una novità importante : Ottime nozitie in arrivo dagli Usa a pochi giorni dal ritorno sul set del cast di The Flash 5. La serie tv DC tornerà da ottobre in onda con i nuovi episodi, un altro villain da sconfiggere e un piccolino da crescere, il figlio di Joe e Cecile. Fin qui tutto sembra chiaro ma per il cast ci sono novità importanti in arrivo. Proprio nelle scorse ore è arrivato l'annuncio che Danielle Nicolet, che ha recitato nei panni di Cecile Horton, è stata ...

Da Arrow 7 a The Flash 5 e Supergirl 4 : Stephen Amell - Grant Gustin e Melissa Benoist tornano sul set : L'estate dei curiosi e degli amanti delle serie tv sta ufficialmente per terminare: da Arrow 7 a The Flash 5 e Supergirl 4, tutti sono pronti a tornare sul set di Vancouver per mettere insieme i nuovi episodi che vedremo dal prossimo ottobre su The CW negli Usa e su Mediaset Premium in Italia. Proprio in queste settimane, su Premium Action il pubblico sta guardando gli ultimi episodi delle serie DC/The CW ma a Vancouver tutto è pronto per ...

Keynan Lonsdale non tornerà in The Flash 5 e in Legends of Tomorrow 4 : addio a Kid Flash? : Keynan Lonsdale non trova il suo posto nell'Arrowverse e in queste ore si fa sempre più insistente le voci che lo vogliono fuori da The Flash 5 e Legends of Tomorrow 4. Il suo Kid Flash non ci sarà, almeno secondo quanto riporta Deadline che ci tiene a sottolineare il fatto che il suo sarà un ruolo da guest star e non più regular, a differenza di altre conferme arrivate in queste settimane. Sembra che Keiynan Lonsdale abbia appeso il suo ...

Arrow 6 - The Flash 4 e gli eroi DC di Mediaset sbarcano su Sky : i nuovi episodi anche on demand? : Dopo un mese passato completamente al buio e in balia di repliche o maratone, Arrow 6, The Flash 4, Supergirl 3, Legends of Tomorrow 3, Gotham 4 e tutte le serie Mediaset Premium, torneranno finalmente in onda dall'1 giugno. Fin qui niente di nuovi visto che, già nei giorni scorsi, vi avevamo annunciato la pausa e anche le rispettive date di ritorno alla messa in onda. Quello che molti ancora non sanno è che l'accordo Sky-Mediaset Premium ...

The Flash - Recensione del finale di stagione "We Are The Flash" : "Quest'anno non riuscirai a sconfiggere il cattivo, signor Allen"Dopo un inizio di stagione glorioso, pieno di novità e di allegria, lo show è andato in declino negli ultimi episodi, ma ora siamo pronti a scoprire il finale di stagione. Ci sarà una svolta interessante? Da come si presenta il logo "The FLASH" si preannuncia qualcosa di figo.L'alba dell'apocalisseQuando Barry riceve una gioia, per equilibrio non deve averne un'altra, è matematico. ...

Il cattivo di The Flash 5 rivelato dai casting? Un meta-umano immortalare pronto ad uccidere tutti : Si tratta solo di indizi ma sembra proprio che il cattivo di The Flash 5 possa avere già un volto. Proprio grazie alla produzione dei nuovi episodi e ai casting per trovare i protagonisti della prossima stagione già annunciata e in onda dal prossimo ottobre, sembra che i più attenti siano riusciti ad individuare il nuovo villain. Chi arriverà dopo Il Pensatore? Ci sarà un nuovo velocista a combattere contro Barry e il suo team? Queste sono le ...

The Flash 4×23 : Spazio a Cecile nel finale di stagione (VIDEO) : The Flash 4×23 trama e promo – Il finale di stagione è andato in onda martedì, 22 maggio 2018. In “We are the Flash“, la squadra dovrà affrontare l’ultima battaglia contro DeVoe, il villain incontrato in questa quarta stagione. La trama di The Flash 4×23 promette l’arrivo di un alleato, per un episodio diretto da David McWhirter e scritto da Eric Wallace e Todd Helbing. The Flash 4×23 trama del finale ...

L’ultimo episodio di The Flash 4 chiude la questione DeVoe e riapre future ferite : chi è la misteriosa ragazza? : Ultimo episodio di The Flash 4 e nuovi colpi di scena per il team. Anche questo finale ha avuto le peculiarità di tutti gli altri: la scena emotiva con Joe West, il discorso di incoraggiamento di Barry ad uno dei suoi amici e tanta azione. Dall'altra parte, però, il pubblico ha fatto i conti con novità interessanti a cominciare dal futuro di Raplh e Wells e finendo alla misteriosa ragazza di cui finalmente è stata rivelata l'identità. Tutto ...

Il finale di The Flash 4 in stile Inception : chi è la misteriosa ragazza e cosa ne sarà di DeVoe? : L'identità della misteriosa ragazza e DeVoe hanno le ore contate: il finale di The Flash 4 è alle porte, almeno negli Usa, e il team si prepara a confezionare uno degli episodi più belli e "mentali" di sempre. A rivelarlo è lo stesso produttore esecutivo Todd Helbing che in un'intervista a EW racconta alcuni dettagli sull'ultimo episodio della stagione in onda oggi, 22 maggio, negli Usa. Sta per calare il sipario su una stagione molto ...

The Flash - "Il round finale" . Anticipazioni della puntata 4x23 "We Are The Flash" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di FLASH.Anche la quarta stagione giunge al termine.In questo episodio finale vedremo il team FLASH elaborare un modo per anticipare e fermare l'antagonista di quest'anno: DeVoe (Neil Sandilands).Si avrà il round finale, dove si giocarà il tutto per tutto. Gli abitanti di Central City saranno in pericolo, e il team dovrà agire velocemente. Con grande sorpresa in loro soccorso ci sarà una nuova alleata: ...

The Flash - Recensione episodio 4x22 "Think Fast" : Mi chiamo Barry Allen e sono l'uomo che velocizza la gente.In questi ultimi episodi sono state pubblicate locandine fighe e promo allettanti, questo ti ha portato ad illuderti, a pensare che qualcosa di bello alla fine può succedere, poi ti ritrovi a vedere la puntata, la penultima per la precisione, dove sei lì e sai che tra un momento all'altro può scattare lo schifo totale, ma quando ti accorgi che in 40 minuti l'unico scontro tra ...

Il prossimo crossover di Arrow - The Flash e Supergirl lancerà Batwoman e Gotham City : Gli upfronts 2018 di The CW regalano le prime novità sul prossimo crossover di Arrow, The Flash e Supergirl. A loro si aggiungerà ancora una volta Legends of Tomorrow e tutto per far diventare realtà quello che è da sempre un sogno del pubblico delle serie DC/The CW ovvero un salto nell'universione di Batman. Proprio qualche ora fa la rete ha annunciato che il maxi crossover che andrà in onda in onda tra novembre e dicembre 2018, tra gli ...